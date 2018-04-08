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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Пасхи
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Глеб Никитин поздравил нижегородцев с праздником Пасхи 

АиФ Нижний Новгород 45 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин поздравил жителей региона с праздником Пасхи.
«Этот день всегда имел особое значение для нашей страны. Позади долгая зима, впереди весна — время обновления и надежды! В празднике заложен глубокий смысл — победа жизни над смертью и преодоление извечного человеческого страха перед неизвестным, — говорится в поздравлении главы региона. — Сквозь века дошли до нас светлые и радостные традиции: красить яйца, печь куличи, ходить в гости, поздравляя с Пасхой, как говорили в старину — христосоваться. Это праздник семейный, когда разные поколения собираются за одним столом, ощущая единство».
Глеб Никитин отметил, что Пасха не просто религиозный праздник, но и важная часть культурного наследия русского народа. Изучение пасхальных традиций и обычаев способствует укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений.
«Желаю вам хорошо встретить праздник Пасхи и сохранить на весь год это светлое настроение. Мира, любви и благополучия вашему дому», — пожелал глава региона.
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