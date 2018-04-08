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«Стройсервис» отказался от участка на Новой Ботанике
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«Стройсервис» отказался от участка на Новой Ботанике 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Компания «Стройсервис» передала эстафету по застройке микрорайона Новая Ботаника публичному акционерному обществу «Орёлстрой», продав земельный участок по Пищевому переулку, сообщает группа «Новостройки Орла».
Бывшую территорию автобазы молочного комбината сначала перевели в зону делового и коммерческого назначения для строительства торгового центра. Позже планы изменились в пользу жилищного строительства. Здесь собирались построить три 16-этажных дома. В одном из них анонсировали размещение частного детского сада на 50 малышей.
Планы «Орелстроя» на данную территорию пока не озвучивались.
Сообщение «Стройсервис» отказался от участка на Новой Ботанике появились сначала на РИА 57.
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