Замглавы администрации Псова прокомментировал ситуацю с треснувшей стеной центра «БиблиоЛюб» 

Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов посетил библиотеку «БиблиоЛюб» в Любятово: там в здании образовалась крупная трещина. «Отмечу, что озвученная проблема имеет место. Изучив стену со специалистом управления капстроительства пришли к заключению, что треснутая стена не является несущей и её разрыв не угрожает целостности здания», — отметил Коновалов в своём инстаграме. Он добавил, что «учитывая социальную направленность объекта и прибывание в нем детей, принято решение сформировать в кратчайшие сроки комиссию с привлечением специалистов стройтехнадзора, архитектуры, управляющей кампании и управления культуры города». По информации замглавы администрации Пскова, предварительно причину образовавшихся трещин можно объяснить возможными подвижками внутренних перегородок фундамента, образовавшиеся после аварии системы канализационного слива. Визуальный осмотр наружной части фундамента дефектов не выявил. Ещё одна из проблем помещения — протечка кровли, которая уже нанесла ущерб библиотечному фонду. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».