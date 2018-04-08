Ещё
Замглавы администрации Псова прокомментировал ситуацю с треснувшей стеной центра «БиблиоЛюб»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы администрации Псова прокомментировал ситуацю с треснувшей стеной центра «БиблиоЛюб» 

Псковская губерния 1 час назад
Фото: Псковская губерния
Замглавы администрации Пскова Александр Коновалов посетил библиотеку «БиблиоЛюб» в Любятово: там в здании образовалась крупная трещина. «Отмечу, что озвученная проблема имеет место. Изучив стену со специалистом управления капстроительства пришли к заключению, что треснутая стена не является несущей и её разрыв не угрожает целостности здания», — отметил Коновалов в своём инстаграме. Он добавил, что «учитывая социальную направленность объекта и прибывание в нем детей, принято решение сформировать в кратчайшие сроки комиссию с привлечением специалистов стройтехнадзора, архитектуры, управляющей кампании и управления культуры города». По информации замглавы администрации Пскова, предварительно причину образовавшихся трещин можно объяснить возможными подвижками внутренних перегородок фундамента, образовавшиеся после аварии системы канализационного слива. Визуальный осмотр наружной части фундамента дефектов не выявил. Ещё одна из проблем помещения — протечка кровли, которая уже нанесла ущерб библиотечному фонду. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
Псковская губерния: последние новости
Алексей Захаров пожаловался в суд на штраф антимонопольной службы В рейтинге губернаторов проекта «Индекс власти» Михаил Ведерников разделил 53-65 места Виталий Голиков может возглавить ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей489
Сын Яковлевой попал в психушку109
Минобороны России выступило с заявлением80
Порошенко обрадовал украинцев134
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей507
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение