Популярный фотограф встретится с москвичами на фестивале «Пасхальный дар»

Посетители узнают, как создать успешный блог, а также примут участие в благотворительной акции.

В понедельник, 9 апреля, жители столицы в рамках фестиваля «Пасхальный дар» смогут встретиться популярным фотографом Кристиной Макеевой.

— «Пасхальный дар» — это радость весны и добрых дел для всех! К благотворительным акциям московского фестиваля, который пройдет с 7 по 15 апреля, присоединяются и популярные блогеры. В понедельник, 9 апреля, в павильоне «Гостиная» на Тверской площади пройдет встреча с Кристиной Макеевой — фотографом и создательницей проекта «Простые волшебные вещи», — рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла уличных мероприятий «Московские сезоны».

Встреча пройдет в формате вопрос-ответ. Участники узнают, как вести успешный блог, стать профессиональным фотографом, обрабатывать снимки, а также о жизни Кристины Макеевой.

Помимо этого, в рамках встречи пройдет благотворительная акция по сбору одежды, обуви и игрушек для подопечных благотворительных фондов, передает РИАМО

Moscow evening. Romantic. Models: @chashashuli and Kotleta cat // Сделала себе лучший подарок на День Рождения — выспалась.

Публикация от Kristina Makeeva↟Kotleta↟Timon (@hobopeeba)

4 Ноя 2017 в 5:19 PDT ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

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