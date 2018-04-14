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В Уфе талыми водами затопило дорогу
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В Уфе талыми водами затопило дорогу 

ufa1.ru 2 часа назад
Фото: ufa1.ru
Из-за весеннего половодья и быстрого таяния снега произошел перелив автодороги в деревне Дудкино перед СНТ «Зелёный мыс».
Как сообщили сотрудники МЧС, ситуация находится под контролем, поддорожные трубы находятся в исправном состоянии, однако вода вышла на проезжую часть. Глубина перелива составляет 10 см, протяженность подтопленного участка — 15 метров.
— Выставлены аншлаги с предупреждением для водителей. Все структуры приведены в состояние повышенной готовности. Принимаются все необходимые меры, установлено наблюдение, при дальнейшем повышении уровня воды будут проведены соответствующие мероприятия согласно регламенту, — пояснили в городской администрации.
Уважаемые автолюбители, садоводы, жители близлежащих СНТ и деревень. Просим вас быть внимательными при проезде данного участка автодороги. В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону 112.
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