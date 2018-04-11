В поселке под Уфой затопило центральную улицу 

К резкому таянию снега оказалась не готова центральная дорога в поселке Шамонино под Уфой. Во вторник улица Мустая Карима ушла под воду, отрезав доступ к ней пешеходам и транспорту.
На помощь позвали сотрудников госкомитета по ЧС и пожарных: к месту подтопления подогнали спецмашины и откачали лишнюю воду.
— Воду откачали, чтобы добраться до водопропускной трубы и прочистить ее: подтопление произошло из-за засора, — рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты ГК ЧС по республике напомнили, что в период половодья нужно быть особенно бдительными. Вот несколько советов от экспертов:
следить за уровнем воды в водоемах;
уточнить границы подтопления в районе проживания;
очистить придомовую территорию и сливные трубы от снега, мусора;
подготовить всё самое необходимое на случай, если ваш дом окажется отрезанным от «Большой земли»;
заранее продумать, где разместить домашних животных и скот;
утварь из погребов перенести на верхний этаж или чердак;
емкости с горючими жидкостями герметично закрыть, исключив возможность опрокидывания;
пожилых, больных и детей на время паводка перевезти в безопасное место;
запасти насосы для откачки воды.