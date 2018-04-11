В поселке под Уфой затопило центральную улицу

К резкому таянию снега оказалась не готова центральная дорога в поселке Шамонино под Уфой . Во вторник улица Мустая Карима ушла под воду, отрезав доступ к ней пешеходам и транспорту.

На помощь позвали сотрудников госкомитета по ЧС и пожарных: к месту подтопления подогнали спецмашины и откачали лишнюю воду.

— Воду откачали, чтобы добраться до водопропускной трубы и прочистить ее: подтопление произошло из-за засора, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты ГК ЧС по республике напомнили, что в период половодья нужно быть особенно бдительными. Вот несколько советов от экспертов:

следить за уровнем воды в водоемах;

уточнить границы подтопления в районе проживания;

очистить придомовую территорию и сливные трубы от снега, мусора;

подготовить всё самое необходимое на случай, если ваш дом окажется отрезанным от «Большой земли»;

заранее продумать, где разместить домашних животных и скот;

утварь из погребов перенести на верхний этаж или чердак;

емкости с горючими жидкостями герметично закрыть, исключив возможность опрокидывания;

пожилых, больных и детей на время паводка перевезти в безопасное место;

запасти насосы для откачки воды.