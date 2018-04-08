Мэр Пензы прокомментировал ситуацию с разведением понтонного моста

Из-за паводка в областном центре развели мост, соединяющий остров Пески и Пензу-3. С 7 апреля горожан стало встречать объявление «Уважаемые жители! Мост разведен». Как пояснили в пресс-службе мэрии Пензы , соответствующие меры были приняты для обеспечения безопасности местных жителей из-за возможного повреждения или срыва наплавного пешеходного моста в связи с увеличением сброса воды через плотину «Сурского гидроузла».

По словам главы администрации Пензы Виктора Кувайцева, побывавшего на объекте в минувшую субботу, целостность переправы будет восстановлена и берега вновь соединятся сразу, как только уровень воды придет в норму. По прогнозам специалистов, этот процесс займет около десяти дней.

«Мы понимаем, насколько понтонный мост востребован и важен людям. Ради этого в 2016 году мы проводили работы по его ремонту и укреплению», — цитирует мэра Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что все соединения моста обследуют, чтобы при необходимости устранить недочеты и обеспечить безопасность пензенцев.