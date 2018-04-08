Именно религиозные люди чаще всего нарушают 10 заповедей

Я с рождения ходил в храмы, ездил с мамой по монастырям, пел в церковном хоре. И только через десятки лет я обратил внимание на то, насколько неадекватны и даже опасны религиозные люди. Я говорю не просто о верующих — тех, кто в виде какого-то Бога желает верить в надежду на существование высшей справедливости и добра, а именно о религиозных — тех, кто заменяет свой личный путь, свои мыслительные и оценочные способности, свою индивидуальность на кем-то выстроенные типажи, обтесанные и упиханные под догматы.

Именно религиозные люди лишены свободы мышления и таким образом скрывают изломы толстых и тонких внутренних несоответствий, перелагая всю ответственность на религиозные книги, батюшек, «высшие силы», на тройные-четверные стандарты гуттаперчивых трактовок «учений» и проповедей «посвященных», у них постоянный синдром подмены понятий и оценки ситуаций. Они носят в себе запертую субъективность, и это насилие взращивает внутри них зверя, способного в любой момент ключевого несоответствия их теорий и реальности вырваться наружу страшными проявлениями. Именно религиозные люди чаще всего нарушают 10 заповедей, в отличие от атеистов и просто верующих в доброе и вечное.

Вой мои субъективные наблюдения и выводы, на собственном опыте появившиеся — как ни встретишь религиозного-высокоморального, так вылезает постепенно из него то откровенный непорядочный человек, то просто тупой, то извращенец латентный, то трус и раб патологический, то тиран скрытый, то садистская «добродетель» непрошенная прет, а удобная позиция «жертвы» и «смирения» обычно скрывает под своей маской мины замедленного действия.

Усердные, лбом в пол верующие в бога и соблюдающие религиозные обряды вообще мало чем отличаются от верующих в доброго царя-путина, великого мао или святую животворящую копченую корюшку, разница по сути невелика, если она вообще есть. Это все — ведомые люди. Изломанные и переломанные по собственному желанию и слабоумию-слабоволию, опасные.

А в доброе и светлое я еще верю, чего и вам желаю. И в хоре попеть могу, ибо красиво, а не во имя)

Обнимашки.