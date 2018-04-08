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Глеб Никитин: «Мира, любви и благополучия вашему дому»
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Глеб Никитин: «Мира, любви и благополучия вашему дому» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото www.government-nnov.ruГлеб Никитин: «Мира, любви и благополучия вашему дому»Дорогие жители Нижегородской области! Всех православных христиан поздравляю со светлым праздником Пасхи!
Этот день всегда имел особое значение для нашей страны. Позади долгая зима, впереди весна — время обновления и надежды! В празднике заложен глубокий смысл — победа жизни над смертью и преодоление извечного человеческого страха перед неизвестным.
Сквозь века дошли до нас светлые и радостные традиции: красить яйца, печь куличи, ходить в гости, поздравляя с Пасхой, как говорили в старину — христосоваться. Это праздник семейный, когда разные поколения собираются за одним столом, ощущая единство.
Пасха не просто религиозный праздник, но и важная часть культурного кода русского народа. Изучение пасхальных традиций и обычаев способствует укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений.
Желаю вам хорошо встретить праздник Пасхи и сохранить на весь год это светлое настроение. Мира, любви и благополучия вашему дому!
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