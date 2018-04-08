Глеб Никитин: «Мира, любви и благополучия вашему дому»

Фото www.government-nnov.ruГлеб Никитин : «Мира, любви и благополучия вашему дому»Дорогие жители Нижегородской области ! Всех православных христиан поздравляю со светлым праздником Пасхи!

Этот день всегда имел особое значение для нашей страны. Позади долгая зима, впереди весна — время обновления и надежды! В празднике заложен глубокий смысл — победа жизни над смертью и преодоление извечного человеческого страха перед неизвестным.

Сквозь века дошли до нас светлые и радостные традиции: красить яйца, печь куличи, ходить в гости, поздравляя с Пасхой, как говорили в старину — христосоваться. Это праздник семейный, когда разные поколения собираются за одним столом, ощущая единство.

Пасха не просто религиозный праздник, но и важная часть культурного кода русского народа. Изучение пасхальных традиций и обычаев способствует укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений.

Желаю вам хорошо встретить праздник Пасхи и сохранить на весь год это светлое настроение. Мира, любви и благополучия вашему дому!