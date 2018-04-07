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Полицейские взорвали неизвестный предмет в доме водителя из Мюнстера
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Полицейские взорвали неизвестный предмет в доме водителя из Мюнстера 

Российская Газета 12 часов назад
При этом у полиции нет сомнений, что речь идет о «преднамеренной атаке», передает портал Spiegel Online. Более того, в доме предполагаемого преступника оперативники во время обыска провели «контролируемый взрыв» некого объекта, а в его машине также был обнаружен «подозрительный предмет», впоследствии обезвреженный.
Личность мужчины, совершившего наезд на отдыхающих, уже установлена: это 48-летний специалист в области промышленного дизайна Йенс Р., «в прошлом имевший проблемы с психикой». Напомним, что 15.27 по местному времени он направил свой грузовик в посетителей бара, мирно сидевших на уже открывшейся веранде прямо возле памятника Мюнстерскому коробейнику — символу города.
В этот день, который, как пишут СМИ, «впервые выдался по-настоящему весенним», в центр Мюнстера приехали отдохнуть люди со всей округи. Страшные кадры с места трагедии, попавшие в соцсети, запечатлели разбросанные и искореженные под колесами фургона стулья. По такому же сценарию действовали террористы, устроившие атаки на рождественской ярмарке в Берлине в декабре 2016-го и на набережной Ниццы в июле того же года. Как передает газета Westfälische Nachrichten со ссылкой на очевидцев, фургон, выехавший из Старого города, целенаправленно несся на людей на полном ходу, не сбавляя скорости. Среди прохожих началась паника.
По сообщениям немецких СМИ, в квартире застрелившегося на месте Йенса Р. полицейские искали взрывчатку. Из дома, который расположен неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Мюнстера и всего в нескольких километрах от места атаки, срочно эвакуировали всех жильцов. После этого туда вошли спецназовцы. Примерно в восемь вечера внутри раздался взрыв. Как передает корреспондент Westfälische Nachrichten, следователи осуществили «контролируемый подрыв предмета», какого именно — не сообщается. Затем в здание запустили дополнительный наряд спецподразделения полиции, который продолжал работу до самой ночи.
При этом правоохранители отказываются сообщать, что за «опасный предмет» был найден и в кабине фургона, а затем обезврежен. Не появилось ясности и по поводу информации о двух возможных сообщниках или просто попутчиках, якобы успевшие на ходу выскочить из машины и скрыться.
"Пока в этом нет уверенности, эти сведения нужно проверять", — заявил представитель полиции, которого цитирует Spiegel Online. Стражи порядка признают, что «чем дальше, тем ситуация выглядит запутанней». Тем более что, по сведениям в том числе главы МВД земли Северный Рейн — Вестфалия Херберта Ройля, на данный момент нет никаких указаний на то, что атака была совершена «на почве религиозного экстремизма». И все же на всякий случай местных жителей попросили покинуть пределы Старого города.
Между тем больницы Мюнстера перешли на кризисный режим работы, а в университетскую клинику, куда поступили большинство пострадавших, на вечернее дежурство дополнительно вышли 250 медиков.
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