В Душанбе общественный транспорт сделали удобнее

В Душанбе навели порядок в работе общественного транспорта. Автобусы и троллейбусы стали ездить по расписанию, заработала новая система оплаты проезда, передает корреспондент «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Больше никаких наличных и долгого ожидания в очереди, чтобы пройти в салон. Все, что нужно для проезда в городском транспорте, — единая карта. Вход теперь только через переднюю дверь: нужно приложить карту к валидатору и на нем отобразится, сколько денег списалось.

Если проездного нет, можно получить его у водителя. Это так называемая «карта гражданина». Ее пока можно купить за наличные.

«Эта карта временная, мы будем использовать ее только до определенного периода, пока пассажиры не привыкнут к новой системе», — говорит водитель Абдухалим Хайдаров.

Путь до точки назначения стал быстрее: автобусы и троллейбусы теперь ходят по расписанию. Водителям запретили ждать на конечных остановках, пока заполнится салон. Внутри нет турникетов. Процесс входа и выхода не тормозится.

«Нет очередей, использование карточек дает нам возможность быстро доехать до нужной точки», — говорит жительница Душанбе Арофат Ахмедова.

«Нам 1 апреля дали карточки. С ними очень удобно ходить в школу и возвращаться, и мама тоже не волнуется. Не приходится каждый день тратиться», — говорит школьница Александра Теркина.

В администрации города рассчитывают, что «зайцев» не будет. Однако контролеров на первое время оставили. Они сейчас еще и консультанты — помогают разобраться с системой оплаты.

Новшества экономят время и деньги. Чем больше поездок покупает пассажир, тем меньше он платит. В ближайшее время будет запущена еще одна полезная функция -оплата проезда с телефона.

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