«Дьявол из гнезда чертей»: почему немцы так прозвали снайпера Максима Пассара

В переводе с нанайского «пассар» означает «меткий глаз». Максима Пассара называют самым результативным снайпером Сталинградской битвы — на его счету 237 убитых вражеских солдат и офицеров.

«Дьявол из гнезда чертей»

Такое прозвище дали Пассару немцы. Нанаец Максим Пассар был родом из семьи потомственного охотника и рыбака. Меткой стрельбе он научился еще в детстве — бил пушного зверя в глаз для сохранения ценной шкурки. Выслеживая добычу, часами лежал в любую погоду в укрытии.

На войне погиб старший брат Максима, и будущий снайпер в 1942 году ушел на фронт добровольцем. После учебы в снайперской школе Пассар практически сразу прославился на Северо-Западном фронте как меткий стрелок. Причем остроглазый нанаец и ночью мог видеть как днем. Первого вражеского снайпера Максим «снял» с дерева простой трехлинейкой: тогда он вызвался сам, узнав, что гитлеровский стрелок убил офицера Генштаба , приехавшего в дивизию с инспекцией. Несколько месяцев он косил гитлеровцев из обычной винтовки Мосина, без оптического прицела. И к концу сентября 1942 года на счету Максима были уже 56 немцев. А получив от командования снайперскую винтовку, Пассар через месяц это количество утроил.

Будучи лучшим стрелком дивизии, Максим Пассар учил и других охотиться на врага. Вместе со своими учениками, которых набралось 145 человек, за два осенних месяца 1942 года он уничтожил свыше 3 тысяч гитлеровцев.

Долматовский посвятил ему стихи

У Максима был свой метод. Ему помогали минометчики и стрелки: минометным огнем солдаты и офицеры вермахта выкуривались из окопов, после чего попадали в зону видимости снайпера. Огневые точки врага Пассар вычислял по направлениям, задаваемым стрелками, которые вели огонь трассирующими пулями. Нанаец отличался удивительной скорострельностью. Однажды он за 2 минуты убил 7 человек.

Обычная снайперская хитрость для обнаружения вражеского стрелка — высунутая на палке каска — на Пассара не действовала. Как-то раз гитлеровский снайпер решил провести Максима при помощи такого трюка, но просчитался. Пассар рассмотрел в бинокль, что каска на палке, дождался, когда немецкий стрелок высунется, и пристрелил его.

О Пассаре много писала фронтовая пресса. Статьи рассказывали о технике работы снайпера, способах его маскировки. В газете «Красная Армия» известный советский поэт Евгений Долматовский опубликовал о Максиме стихи. Популяризация образа героического стрелка породила в дивизии массовое увлечение снайперской стрельбой.

К ноябрю 1942 года кавалер ордена Красного Знамени Максим Пассар — лучший снайпер фронта, на его счету 152 убитых фашиста. В декабре Максима контузило, однако от госпитализации он отказался.

Как погиб знаменитый стрелок

Максим Пассар был убит в бою под Сталинградом в январе 1943 года. Две пулеметные точки гитлеровцев сдерживали наступление атакующего полка, и командование послало нанайца-снайпера уничтожить их расчеты. Пассар, приблизившись на минимальное расстояние к позициям противника, приказ выполнил. Но и сам получил смертельное ранение.

Спустя месяц Максима Пассара представили к званию Героя Советского Союза (посмертно). Однако по неизвестным причинам он был награжден только орденом Красного Знамени (вторым по счету). После войны и земляки, и однополчане долго писали обращения в различные инстанции с просьбой присвоить Пассару звание, к которому он был представлен. Но ничего из этого так и не вышло.