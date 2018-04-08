Половодье на Оке сняли с квадрокоптера

Орловской области половодье проходит свой пик, реки региона освобождаются от ледяных оков. В сети опубликован ролик, снятый с помощью современной техникой над Окой.

Весенняя река гонит льдины. Жарко сияет солнце. Внезапно появляется белый мишка, шагающий по осколкам зимы. Внимание авторов ролика заслужил участок между мостами Дружбы народов и Красным.

Напомним, 7 апреля уровень Оки в районе горпарка Орла поднялся на 7,7 метра. В Орловском районе затоплено 168 садоводческих участков. Ушли под воду 15 низководных мостов. По прогнозам синоптиков, пик половодья пройден. В дальнейшем будет проходить постепенное снижение воды в реках области.