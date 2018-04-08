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Половодье на Оке сняли с квадрокоптера
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Половодье на Оке сняли с квадрокоптера 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области половодье проходит свой пик, реки региона освобождаются от ледяных оков. В сети опубликован ролик, снятый с помощью современной техникой над Окой.
Весенняя река гонит льдины. Жарко сияет солнце. Внезапно появляется белый мишка, шагающий по осколкам зимы. Внимание авторов ролика заслужил участок между мостами Дружбы народов и Красным.
Напомним, 7 апреля уровень Оки в районе горпарка Орла поднялся на 7,7 метра. В Орловском районе затоплено 168 садоводческих участков. Ушли под воду 15 низководных мостов. По прогнозам синоптиков, пик половодья пройден. В дальнейшем будет проходить постепенное снижение воды в реках области.
Сообщение Половодье на Оке сняли с квадрокоптера появились сначала на РИА 57.
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