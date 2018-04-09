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В Сети появилось первое фото дочери Оксаны Акиньшиной
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В Сети появилось первое фото дочери Оксаны Акиньшиной 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Оксана Акиньшина чуть больше года назад стала мамой в третий раз: на свет появилась ее дочь. Все это время звезда предпочитала не показывать публике малышку, однако на днях поклонников актрисы ждал сюрприз: фотоснимком, на котором прекрасно видно кроху, поделился в личном блоге фигурист Алексей Ягудин.
Оказалось, Ягудин и Акиньшина встретились за кулисами шоу «Царевна несмеяна» братьев Запашных. Актриса и фигурист пришли в цирк вместе с детьми: Алексей прибыл в компании дочерей Мишель и Елизаветы, а Оксана вышла в свет с сыном Константином и маленькой дочкой.
Спортивно-актерский состав с Оксаной Акиньшиной в гостях у братьев Запашных… Оксана, нереально рад встрече!
эмоционально подписал опубликованный кадр фигурист.
Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) 7 Апр 2018 в 6:15 PDT  Напомним, в первом браке актрисы в 2009 году появился на свет сын Филипп. В отношениях с кинопродюсером Арчилом Геловани в 2013 году родился второй ребенок Акиньшиной сын Константин. В октябре 2016 года стало известно, что пара ожидает еще одного малыша, и в конце января 2017-го Оксана родила дочь.
К слову, недавно многодетная мама Оксана Акиньшина продемонстрировала идеальную фигуру, опубликовав фото в купальнике.
Фото: Instagram @oksana_akinshina, @akinshok2013
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