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Оксана Акиньшина впервые показала годовалую дочь
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Оксана Акиньшина впервые показала годовалую дочь 

WMJ.ru 43 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Оксана Акиньшина пришла в минувшую субботу в цирк вместе с детьми. Там же с дочками был и Алексей Ягудин, поделившийся с фолловерами совместным снимком с актрисой.
— написал Ягудин.
На фото Оксана Акиньшина держит маленькую дочку на руках. Как назвали малышку, пока неизвестно, однако некоторые поклонники актрисы уверены, что девочку зовут Луиза.
Напомним, Оксана Акиньшина вышла замуж за кинопродюсера Арчила Геловани в 2012 году. В январе 2013 года у них родился сын Констанин, а в прошлом году Оксана родила девочку, став многодетной мамой. Также у актрисы подрастает семилетний сын Филипп от экс-супруга Дмитрия Литвинова.
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Фото:Instagram
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