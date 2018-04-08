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Благодатный огонь привезут 8 апреля в Благовещенский собор Казани
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Благодатный огонь привезут 8 апреля в Благовещенский собор Казани 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Благодатный огонь доставят в Казань из Иерусалима.
Как сообщили в Татарстанской митрополии, святыню привезут из храма Гроба Господня в Иерусалиме, где он сошел 7 апреля в 14.15. Торжественная встреча огня пройдет перед Великой вечерней в Благовещенском соборе Казанского кремля.
Здесь возглавит пасхальное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Начало богослужения в 17:00.
Одними из первых частицу Божественного пламени в храме Гроба Господнего получила делегация Фонда Андрея Первозванного, которая доставила его специальным рейсом в Россию и теперь паломники развезут святыню по всей стране.
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