Благодатный огонь привезут 8 апреля в Благовещенский собор Казани

Благодатный огонь доставят в Казань из Иерусалима

Как сообщили в Татарстанской митрополии, святыню привезут из храма Гроба Господня в Иерусалиме, где он сошел 7 апреля в 14.15. Торжественная встреча огня пройдет перед Великой вечерней в Благовещенском соборе Казанского кремля.

Здесь возглавит пасхальное богослужение митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Начало богослужения в 17:00.