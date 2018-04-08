Избиратели-долгожители придут на выборы в Азербайджане

Азербайджане готовятся к президентским выборам. Они пройдут 11 апреля. В стране 538 избирателей, которым больше ста лет. В гостях у некоторых долгожителей побывала корреспондент «МИР 24» Нармин Абасова.

100 лет не возраст, считает бабушка Гюландар. Она с удовольствием читает любимые стихи и интересуется политической жизнью страны. В апреле собирается на выборы президента. Все последние новости обсуждает с молодежью — любимыми правнуками.

«Вы не поверите, я никогда не была у врача, не принимала никаких таблеток. Каждый год держу пост. Надо правильно держать пост. Люблю жизнь. Верю, что проживу еще больше», — говорит жительница Баку Гюландар Мамедова.

Сейтара Искандарова старше бабушки Гюландар. Ей 109 лет. Десять детей, 38 внуков и столько же правнуков — ее сокровища.

«Если муж не любил бы меня, откуда у меня было бы столько детей. Он всегда возил меня по красивым местам, всегда дарил цветы. Дети — мое богатство. Самому взрослому — 86 лет, младшему — 51», — говорит долгожительница Сейтара Искандарова.

Сейтара всю жизнь работала — была портнихой. Утверждает, что никогда не болела и не принимала лекарства. Секрет ее долголетия — в труде и народных рецептах.

«Кушает только натуральные продукты. В день принимает кусок натурального сливочного масла. Мы ухаживаем за ней как за ребенком, пожилые люди капризные. А братья и внуки приходят, навещают ее. Без внимания не остается, а то обижается», — говорит ее сын Зюли Искандаров.

Она и сейчас трудится — каждое утро поливает цветы. Хочет прожить еще полвека, чтобы погулять на свадьбах праправнуков.

На выборах президента Азербайджана официально зарегистрированы восемь кандидатов.

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