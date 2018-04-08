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В Волгограде до конца дня перекрыли десятки улиц
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В Волгограде до конца дня перекрыли десятки улиц 

v1.ru 12 минут назад
Фото: v1.ru
В Волгограде сегодня в связи с празднованием Пасхи до самого вечера будут перекрыты улицы. Ограничение движения введено в Дзержинском и Кировском районах, а также в самом центре города.
‒ В Дзержинском районе Волгограда по дороге улице им. Землячки движение ограничено в пределах от проспекта Жукова до Института гигиены в районе Моторного кладбища, ‒ сообщили V1.ru в администрации Волгограда. ‒ Перекрыты и прилегающие дороги по улицам Батумской, Южно-Украинской, а также на съезде с Третьей Продольной.
Перечисленные дороги будут перекрыты до 17:00. Объехать их можно по улицам Ангарской, Хорошева, проспекту Жукова.
С утра и до вечера будет перекрыта дорога по улице Карла Либкнехта в том же Дзержинском районе. Одновременно оказались закрыты дороги по улица Рионской, Истринской и Ингульской. Объезд ‒ по улице Хорошева.
В Кировском районе Волгограда ограничение введено на улицах Абганеровской, переулку Советскому, улицам Лавровой и Майской, переулку Майскому, улице Красных партизан и Клязьминской. Объезд ‒ по Майской и Строительной.
Перекрыт участок Третьей Продольной в границах от Лесогорской до путепровода № 6 по улице Ангарской.
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