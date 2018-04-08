Олег Кобяков: В Зауралье бэкграунд из 90-х годов и «советская модель»

Олег Кобяков, член Общественного совета по вопросам развития здравоохранения при Департаменте здравоохранения Курганской области , о региональной информационной повестке для ИА «Уральский меридиан»:

Так уж у нас сложилось, что высшие должностные лица Курганской области крайне редко дают откровенные интервью, поэтому большой интерес вызвала статья Елены Тельпиз под заголовком «Свой крест. Интервью с губернатором Курганской области Алексеем Кокориным ».

Если попытаться коротко сформулировать ключевую мысль, озвученную главой Зауралья, то, это будет фраза — «Кто бы не пришёл (примечание: на пост губернатора), знаково, быстро, видимо изменить ничего не получится без принципиального выравнивания экономики субъектов. Тарифы — раз. Межбюджетные отношения — два. Все должны быть в одинаковых условиях». Конечно, с этим сложно спорить, политика межбюджетного выравнивания в границах региона-то недостаточно эффективна, а в масштабах страны ещё хуже работает, бедные субъекты становятся всё беднее. Зауралье многие годы «падает в финансовую пропасть» и «свет в конце тоннеля» пока не появился.

Когда обсуждали статью с коллегами, многие говорили, что если бы, Курганской областью руководили люди такого масштаба как Александр Ильтяков или Сергей Муратов — результат был бы, наверное, лучше. Ильтяков и Муратов — это яркие, успешные предприниматели (естественно, что с непростым бэкграундом из 90-х годов), способные добиваться результата в сложных условиях. Однако нужен ли ярким и талантливым людям «тяжкий крест» управления нищей и вымирающей у всех на глазах областью? Поскольку те, кто мог бы «вытащить» Зауралье из кризиса, вряд ли согласятся идти на выборы, мы, скорее всего, получим прежнего губернатора на второй срок, со всеми вытекающими последствиями.

Кстати говоря, Кокорин является сторонником «советской модели» в кадровом вопросе, то есть, принцип «назначать, а не выбирать» является для него приоритетным. Такой подход вполне понятен и находится сейчас в русле общероссийского тренда (везде отменяют прямые выборы мэров и т. п.). В Российской империи, а также в Советском Союзе, система «назначений на должности» хорошо работала, есть только небольшой нюанс, где теперь эти чудесные страны и почему они оказались нежизнеспособны?

Привлекла внимание публикация информагентства «URA. RU» — «В Кургане победителям научной конференции школьников не хватило денег на призы». В Кургане прошла городская научно-практическая конференция школьников, совсем юные ребятишки (4-й класс) приняли участие, старались и вдруг, оказалось, что призов на всех не хватит! Как у нас в Кургане поступают в таких случаях? Да, очень просто, как отмечает мама школьника, её ребёнка, образно выражаясь, «кинули» организаторы, и после такого, мы удивляемся — почему же молодёжь из области бежит!

Резонанс вызвала статья интернет-газеты «ZNAK», где речь идёт о скандале в Курганском филиале Уральского государственного университета путей сообщения. Понятно, что в учебном заведении, так же, как и в других подобных организациях, руководство предположительно, «хапало бабло», в то время, когда простые преподы — «последний хрен без соли доедали». Как говорится, всякое бывает, но в скандал втянули студентов, возмутились родители учащихся. «Наши дети отучились четыре года и теперь рискуют остаться без дипломов! Это какой-то беспредел. Руководство института сводит счеты с преподавателями», — заявили родители».

Хотелось бы, чтобы наша Прокуратура, силовые органы, навели порядок!

Источник фото tattooskid.com