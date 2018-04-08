Муромский и Новиков поздравили жителей Орла с Пасхой

Поздравление главы администрации города и мэра Орла опубликовано на официальном сайте администрации.

В нём в частности говорится:

— Поздравляем всех православных христиан со Светлым Христовым Воскресением!

— Каждую весну на протяжении сотен лет верующие отмечают Великую Пасху. Этот праздник для многих является символом непреходящих духовных ценностей: милосердия, человеколюбия, справедливости, торжества добра и истинной веры. Он делает наш мир нравственнее и чище, вдохновляет на добрые дела и поступки.

— Каждому из вас в этот великий праздник желаем исполнения надежд и благих начинаний, мира, добра и любви!

— Пусть радость Пасхи принесет согласие в каждую семью, вдохновит на воплощение благородных замыслов и придаст сил для новых свершений!