Распил в Минобороны: Кто хапнул $3 миллиарда?

Служба Генерального инспектора Министерства обороны США (DOD IG) опубликовала сенсационный доклад о масштабах воровства, злоупотреблений и мошенничества при распределении денег, направленных на поддержку армии, полиции и госбезопасности Афганистана

«Мы подвели итоги системных проблем надзора за прямым финансированием США правительства Исламской Республики Афганистан (ИРА), — говорится в докладе DOD IG. — Речь идет о расходах, связанных с осуществлением деятельности объединенного командования по обеспечению безопасности в Афганистане (CSTC-A — The Combined Security Transition Command — Afghanistan)».

За последние три года на эту тему опубликован уже восьмой доклад DOD IG, но его выводы оказались самым тревожными для США. Лейтмотив документа можно выразить тремя словами — мошенничество, расточительство, злоупотребление.

Причем, в предшествующих семи документах, казалось, было расписано все до мелочей, что относилось к распределению американских бюджетных денег в рамках помощи силовым структурам ИРА. Более того, за должностными лицами объеденного командования была закреплена персональная ответственность, а также созданы четкие процедуры подотчетности.

Однако когда военные счетоводы DOD IG стали разбираться в цифрах, бумагах и фактах, они в буквальном смысле прослезились: за последние три года испарились $3,1 млрд казенных ассигнований. И это в «лучшей армии мира».

Во-первых, непонятно, куда пропало 95 000 автомобилей, переданных якобы афганской армии. Исчезли также деньги в размере $174 млн, выделенные на топливо и техобслуживание этих машин. Об этом сообщает издание The Military Times, комментируя детали доклада. Повторимся, за оснащение автотехникой частей правительственных войск ИРА отвечали конкретно американские генералы и высшие офицеры.

Во-вторых, американская военная газета Stars and Stripes опубликовала статью, в которой говорится об очевидной вине военных чиновников США за «неадекватное укомплектование афганской армии, полиции и службы безопасности». Видимо, настольной книгой высокопоставленных штатовских казнокрадов была повесть Гоголя «Мертвый души».

В-третьих, в период 2015-2017 годы со складов афганских правительственных войск, которые охраняли американские ВЧК, пропало боеприпасов на сумму $700 млн На вопрос, куда делись патроны, снаряды и ракеты, чиновники CSTC-A не могли дать даже устного объяснения, не говоря об отчетах.

Тем не менее, вряд ли будут наказания или хотя бы увольнения из американской части CSTC-A. Согласно меморандуму Канцелярии заместителя министра обороны США (февраль 2011 года), военные чиновники Пентагона осуществляют надзор и по факту распределяют деньги, но конечную ответственность несет Фонд Сил безопасности Афганистана. Такое странное распределение функций заокеанский генералитет аргументировал тем, что «необходимо дать максимальную самостоятельность правительству ИРА».

В интервью Fox Business Дэвид Стокман, бывший директор Управления бюджетом при президенте Рональде Рейгане, комментируя доклад DOD IG и общее состояние дел в Пентагоне, назвал данную ситуацию настоящим безумием. «Все, что мы можем добавить, это то, что со всеми этими мошенничествами и злоупотреблениями (американского — авт.) генералитета в бесконечных войнах США, следующая война сделает Соединенные Штаты окончательно неплатежеспособными».

По словам Стокмана, Белый дом пыжится как-то отреагировать на ситуацию с казнокрадством в Афганистане, но при этом не хочет ссориться со своими военными и проамериканской элитой пуштунов.

Если бы не нарастающие военные успехи движения Талибан*, которое на начало 2018 года полностью или частично контролирует больше половины страны, служба DOD IG, возможно, в упор не увидела бы масштабные нарушения CSTC-A. Однако уже не получается закрыть глаза на резкое ухудшение с безопасностью в Афганистане. По факту, в 263 районах из 399 местное население платит налоги и подати исламистам, точно так, как это было еще недавно в Сирии и в Ираке на подконтрольной ИГИЛ** территории.

По бумагам кабульского совместного командования, боевикам Талибана противостоят хорошо обученные и оснащенные современным оружием многочисленные правительственные войска президента ИРА Ашрафа Гани . На деле же солдат крайне мало, воюют они плохо, носят жалкое обмундирование. Причем сильнее всего от исламистов достается Кабулу и другим крупным городам, пока еще подконтрольных правительству.

Судя по размаху приписок, ни CSTC-A, ни элита ИРА особо не верят, что удастся удержать под своим контролем страну. В определенной степени мошенничеству способствовали большие потери правительственных войск в боях с отрядами Талибан. Чиновникам удавалось списывать огромные деньги по принципу: чем больше гибнет «пушечного мяса», тем проще спрятать концы.

Отметим, что служба Генерального инспектора Пентагона в своих ранних докладах предпочитала не приводить шокирующие публику цифры казнокрадства в Афганистане. Судя по публикациям заокеанских СМИ, налогоплательщики США свято верили, что американские войска несут освободительную миссию ИРА. И вообще, ситуация с безопасностью местного населения, в отличие от периода «советской оккупации», существенно улучшается.

Между тем, по данным ООН , в 2017 году ежемесячно жертвами становились порядка 900 мирных жителей. Более того, число убитых и раненых будет увеличиваться. Талибан, будучи движением суннитского толка, стал жестоко истреблять шиитов, чего практически не наблюдалось последние сорок лет. Это означает, что «Исламское государство» не было разгромлено в Сирии и Ираке, а переместилось в Афганистан.

Если не брать в расчет отдельные стычки между отрядами ИГИЛ и Талибан за власть в ряде районов, то в Афганистане произошла концентрация большого количества мотивированных боевиков, которые традиционно активизируются весной — в апреле-мае.

Казалось, нам-то какое дело до американского казнокрадства, в конце концов, в России воруют не меньше. Но здесь нужно вспомнить, что именно Штаты подорвали процесс становления с помощью СССР цивилизованного государства в Афганистане. Если сегодня в большинстве районов ИРИ действует шариат и рубят головы, то во времена так называемой «советской оккупации» 45% местных мужчин и 15% женщин получили среднее и высшее образование. И это притом, что до ввода ограниченного контингента СА неграмотность среди женщин составляла 96,3%, среди мужчин — примерно 90,5%.

Если же американцы сбегут из Афганистана, то Россия получит на своих южных границах новый очаг напряженности. Да и героин полноводной рекой хлынет в русские города через бывшие среднеазиатские республики СССР. Значит, Москве придется реагировать на новые угрозы, в том числе и военными мерами.

* Движение «Талибан» Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года было признано террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.

** «Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 года было признано террористической организацией, деятельность на территории России запрещена.

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