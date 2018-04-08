Как создать рингтон на iPhone за 30 секунд

Как создать рингтон на iPhone за 30 секундApple пытается всячески отучить нас использовать iPhone в связке с компьютером. Действительно, большинство действий и операций можно сделать с самого смартфона.

Обновление прошивки, создание бекапа в iCloud, покупка контента, загрузка данных и прочие действия легко выполняются прямо с iPhone. Боль наступает, когда пытаешься сделать что-то через iTunes на компьютере.

Разработчики из Softorino давно показали идеальный образец iTunes, которым реально хочется пользоваться. Приложение без лишних вопросов, меню и диалоговых окон перебрасывает контент с компьютера на iPhone.

Происходит все это быстро и без проводов, а еще во время загрузки файлы сами конвертируются в поддерживаемые iOS форматы и сохраняются в нужные приложения.

Недавно эти же ребята выпустили утилиту iRingg, программа использует те же принципы и наработки, что и WALTR, но предназначена исключительно для создания и загрузки рингтонов на iPhone.

Что умеет iRingg

Приложение выдержано в привычном для Softorino минималистичном стиле. Пользователь видит главное окно с основными возможностями и больше никаких отвлекающих факторов.

На выбор доступно три варианта создания рингтонов: помощник «шестое чувство», поиск аудио или создание из файла.

1. Первым в списке идет ассистент, который анализирует историю просмотров на YouTube и прослушанные треки в iTunes или SoundCloud. Самые популярные музыкальные композиции будет предложено превратить в рингтон.

2. Поиск аудио предназначен для тех, кто точно знает, какой трек он хочет выбрать в качестве рингтона.

3. Создание из файла позволяет банально выбрать музыкальный трек, который сохранен на компьютере для дальнейшего превращения в мелодию для смартфона.

Так каждый найдет для себя подходящий способ создания рингтона.

Как работает iRingg

После выбора подходящего способа создания мелодии находим композицию и выбираем нужный фрагмент. Все быстро и просто, перетягиваем марекры и моментально слышим результат.

На следующем шаге можно кастомизировать рингтон. В пару нажатий получится изменить громкость, записать фрагмент своего голоса или наложить несколько эффектов.

Теперь остается лишь сохранить рингтон. Мелодию можно оставить на компьютере или мгновенно передать на смартфон. При первом запуске iRingg нужно подключить iPhone к компьютеру через Lightning, а в дальнейшем утилита будет работать исключительно по Wi-Fi.

Вот такая яблочная магия от Softorino.

В ближайшем обновлении разработчики обещают добавить инструменты для редактирования рингтонов. Так получится удалять ненужные мелодии, даже те, которые были добавлены не через iRingg.

Получилась вот такая компактная и удобная утилита. Стоит дороговато, целых $19.95.

Считаю, что покупка оправдана либо для маньяков, меняющих мелодии звонка каждую неделю, либо для сотрудников сервисного центра, которые регулярно загружают трендовые рингтоны «по полтиннику» мажорам и блондинкам.

Остальные могут обойтись бесплатной пробной версией с сайта разработчиков и одним махом загрузить все нужные мелодии.