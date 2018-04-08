Детсады, набережная, школы: в Евпатории отчитались о строительстве объектов ФЦП

В частности, работы по реконструкции территории между собором Святого Николая и мечетью Хан-Джами.

"Готовится щебеночное основание площади Приморской под укладку дорожной плитки. Продолжаются работы по мощению тротуаров, ведущих к собору, укладывается тротуарная плитка на площади Приморской", — сообщили в администрации.

По графику идет и реконструкция детских садов. В «Якорьке» уже выполняются фасадные, внутренние и чистовые отделочные работы. Специалисты оформляют навесы, делают ограждение территории. В «Золотой рыбке» строители приступили к установке окон. Там же бетонируются лестницы, устанавливаются внутренние перегородки, прокладывается осветительный кабель. В ближайшее время, сообщили в администрации, начнется реконструкция детского сада «Росинка», подрядчик определится уже в апреле.

Продолжается строительство общеобразовательной школы в 8-м микрорайоне Евпатории. Работы ведутся по графику, на объекте трудится 180 человек, сообщили в евпаторийской администрации. Строители выполняют работы по штукатурке, стяжке, вентиляции, электрике и сантехнике. Кроме того, монтируют кровлю, наружные сети водопровода и канализации.

"Один из самых крупных городских объектов — набережная имени В. Терешковой. Там начата разработка бетонных дорожек, ведется разборка демонтированного облицовочного камня, выполняется демонтаж парапета. Активно идет формирование и устройство защитной бермы", — проинформировали в пресс-службе.

Власти города также отчитались о контроле строительства дорог в микрорайонах Исмаил-бей и Спутник-1. Так, по улице Аблямита Аджи завершено уплотнение земельного полотна, формируются пешеходные зоны. На перекрестке с улицей Кезлев заканчиваются работы по формированию узла сопряжения участков дороги, завершается отсыпка щебеночно-песчаной смеси по этим улицам.

Строители физкультурно-оздоровительного комплекса занимаются устройством монолитных железобетонных стен и подвала, устанавливают опалубку для формирования плиты, выполняют гидроизоляцию стен и колонн, добавили в администрации.