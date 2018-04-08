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В ВВО на текущей неделе около 50 школьников вступили в ряды юнармейцев
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В ВВО на текущей неделе около 50 школьников вступили в ряды юнармейцев 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Всего на текущей неделе в зоне ответственности Восточного военного округа проведено более 30 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие свыше 1,7 тысяч юнармейцев.
На текущей неделе на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону ответственности Восточного военного округа, около 50 ребят приняли присягу движения «Юнармия», стать частью общероссийского движения решили более 20 школьников из Уссурийска и 25 учащихся школ Магадана.
Помимо этого, в Чите юнармейцы посетили торжественное собрание, посвященное 50-летию со дня создания роты почетного караула Читинского гарнизона.
В Магадане состоялась военно-спортивная игра «А ну-ка девушки!», а в Биробиджане юнармейцы приняли участие в мероприятиях, посвященных 100-летию со дня образования военных комиссариатов.
В Хабаровске молодые люди посетили музей военной авиационной техники, в Комсомольске-на-Амуре состоялось первенство по мини-футболу между военнослужащими и юнармейцами.
Школьники Вилючинска посоревновались в региональном этапе военно-спортивной игры «Победа».
А в Южно-Сахалинске представители юнармейского движения приняли участие в семинаре-практикуме по гражданско-патриотическому воспитанию.
Всего на текущей неделе в зоне ответственности Восточного военного округа проведено более 30 мероприятий военно-патриотической направленности, в которых приняли участие свыше 1,7 тысяч юнармейцев.
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