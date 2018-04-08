Бизнесмен из Подмосковья полтора года борется за свой завод в Абхазии

прокуратуры. Виной всему, по его словам, местные традиции ведения бизнеса. Предприниматель заявляет, что, отстаивая собственность, он намерен дойти до МИД России

Предприятие Панова в Гудауте по производству пластиковых труб начало работу три года назад. Решение открыть бизнес в Абхазии было продиктовано поиском территории, не охваченной кем-либо из конкурентов. По словам бизнесмена, договориться о строительстве помог его знакомый со связями в республике:

Михаил Панов гендиректор компании «Соцпромстрой» «У меня было условие, что это исключительно мой бизнес. Я спросил: какие у вас интересы в этом предприятии? Один из них, Герия Роман Ашотович, хотел просто работать как наемный работник, знакомый, Саид Николаевич, хотел быть дилером по продаже труб. Когда началась конкретная работа, когда пошли первые деньги, у меня появилось недоверие к этим людям. Я исключил всякое теневое движение денег, какие-то расчеты вчерную — только официально. Им показалось, что я слишком много требую».

Это, по словам Панова, не понравилось местным, и троих его сотрудников «затолкали в машину», привезли к российской границе и посоветовали не возвращаться в Абхазию. Самому бизнесмену якобы тоже угрожают и требуют от него продать завод.

На заводе. Фото: «Соцпромстрой»

Исполнительный директор того самого трубного завода Роман Герия говорит, что предупреждал собственника о возможных сложностях:

Роман Герия исполнительный директор завода «Все шло нормально, и он один раз мне говорит: „Давай работать без дилера“. Я говорю: „Что значит без дилера? Человека сюда пригласил, он пробил разрешение на строительство, нашел вам землю. Сейчас первая ласточка — он заключил договоры на 100 миллионов. Это же его инициатива, это его работа. Нельзя этого делать! Нам не дадут так здесь работать!“

Для досудебного урегулирования конфликта Министерство экономики Абхазии организовало согласительную комиссию, заявил Business FM его глава Адгур Ардзинба. По его словам, хозяйственные споры там случаются, но предвзятого отношения к иностранным бизнесменам нет:

Адгур Ардзинба министр экономики Абхазии „В Абхазии более 130 действующих компаний с иностранными инвестициями. По масштабам Абхазии это очень большое количество. Конечно, там, где есть хозяйственная деятельность, всегда могут возникать какие-то хозяйственные споры. Эта практика складывается из того, что в нашей стране идет формирование рыночной экономики, есть определенный уровень правовой культуры. Над всем этим мы работаем. Таких конфликтов в массовом порядке нет“.

Компания Панова „Соцпромстрой“, в которую входит абхазский трубный завод, также строит дома, в частности в Подмосковье , и имеет ряд других проектов по стране — в Ленинградской, Смоленской и Тюменской областях. Актив немаленький.

В этой связи может сложиться мнение, что, если сложности возникли у большого бизнеса из России , то что говорить о малом. Своей историей с Business FM поделился предприниматель Алексей Тверской, у которого был в Абхазии прокат велосипедов:

Алексей Тверской предприниматель „Помогали мне как абхазы, так и русские, которые там живут и занимаются бизнесом. Естественно, как и везде, завистников много, что в России, что в Абхазии — все одинаково. Я год там отработал, все нормально, с налоговой договорился. Налоги такие же ненормальные, как и в России, но путем договора можно сделать так, что все адекватно, по-людски — и государству деньги отдавал, и другим людям помогал. Потом у меня возникли дела в Москве , и я решил продать бизнес“.

Но продать его предприниматель не успел. После конфликта с сотрудниками милиции, которые хотели покататься бесплатно, половину лучших велосипедов украли.