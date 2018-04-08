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Реки очистились ото льда
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Реки очистились ото льда 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Вскрывшаяся 7 апреля Ока и ее притоки Жиздра и Протва полностью очистились ото льда и утром 8 апреля по ним плыли лишь небольшие льдины. На реке Угра наблюдаются забереги. На всех реках Калужской области сейчас идет плавный подъем воды. На других водных объектах началось разрушение ледового поля — происходят подвижки льда, образуются промоины. Угрозы затопления населенных пунктов и промышленных предприятий нет, гидрологическую обстановку в Главном управлении МЧС Росси по Калужской области оценивают как нормальную. Согласно прогнозу, в зоне подтопления весной при неблагоприятном развитии событий могут оказаться Дзержинский, Жуковский, Козельский районы, Обнинск и Калуга. Речь идет о 184 жилых домах в 13 населенных пунктах, а также нескольких объектах Калугаоблводоканала, Калужских городских коммунальных электрических сетей, Кондровской бумажной компании и участке автодороги местного значения в деревне Староскаково. Не исключено кратковременное подтопление отдельных строений в Юхновском, Малоярославецком, Тарусском, Боровском и Ферзиковском районах.
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