Как в СССР в 1948 году создали первый в мире персональный компьютер

На протяжении всей своей славной истории наша страна всегда являлась признанным мировым лидеров в области научных изобретений. Яркий тому пример, изобретение в 1948 году в СССР первой в мире программируемой электронно-вычислительной машины.

Патент всему голова

Во время споров с западными коллегами об авторстве того или иного изобретения, нередко можно услышать мнение, что автор — это тот кто первым запатентовал изобретение, а вовсе не его создатель. Тем не менее, в отношении изобретения первой в мире ЭВМ советские ученые поступили по всем правилам своих западных коллег. 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал под номером 10475 первую в мире цифровую электронную вычислительную машину. Авторами изобретения стали двое советских ученых по фамилии Брук и Рамеев. При этом И. С. Брук впоследствии неоднократно заявлял, что его изобретение было специально создано для использования в качестве малой цифровой электро — вычислительной машины для научных лабораторий. Учитывая тот факт, что в данном устройстве использовалась зашитая в память программа, можно сказать, что в СССР появился первая в мире ЭВМ. При этом ее размеры оказались сравнительно не большими — 5 квадратных метров. Но, учитывая, что электро — вычислительная машина состояла из 730 электронных ламп, ее размеры, действительно, можно было бы назвать скромными.