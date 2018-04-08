Как в СССР в 1948 году создали первый в мире персональный компьютер 

На протяжении всей своей славной истории наша страна всегда являлась признанным мировым лидеров в области научных изобретений. Яркий тому пример, изобретение в 1948 году в СССР первой в мире программируемой электронно-вычислительной машины.
Патент всему голова
Во время споров с западными коллегами об авторстве того или иного изобретения, нередко можно услышать мнение, что автор — это тот кто первым запатентовал изобретение, а вовсе не его создатель. Тем не менее, в отношении изобретения первой в мире ЭВМ советские ученые поступили по всем правилам своих западных коллег. 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал под номером 10475 первую в мире цифровую электронную вычислительную машину. Авторами изобретения стали двое советских ученых по фамилии Брук и Рамеев. При этом И. С. Брук впоследствии неоднократно заявлял, что его изобретение было специально создано для использования в качестве малой цифровой электро — вычислительной машины для научных лабораторий. Учитывая тот факт, что в данном устройстве использовалась зашитая в память программа, можно сказать, что в СССР появился первая в мире ЭВМ. При этом ее размеры оказались сравнительно не большими — 5 квадратных метров. Но, учитывая, что электро — вычислительная машина состояла из 730 электронных ламп, ее размеры, действительно, можно было бы назвать скромными.
Первые ЭВМ В то же время надо отметить, что прототипы электронных вычислительных машин начали разрабатываться еще перед Второй Мировой войной, а их инженерная база была создана в Германии в первой половине 1940-х годов. После окончания войны многие из немецких разработок оказались в качестве трофеев у СССР и США, которые были успешно претворены в жизнь. Тем не менее, абсолютно все прототипы первых ЭВМ были ручными, а не автоматическими устройствами. Правда, в США еще до войны появлялись разработки полностью электронных вычислительных систем. Но они были не программируемыми. Те же устройства, в которые можно было закладывать программы, являлись электромеханическими. Существовали аналогичные системы и в СССР. В 1947 году в Киеве был создан Институт электротехники АН УСССР, в котором была образована лаборатория моделирования и вычислительной техники. Впоследствии под крышей института разрабатывались отечественные ЭВМ ни в чем не уступающие, а порой и превосходящие западные аналоги. В 1950-м году институт выделили дополнительное здание в бывшем монастыре, где было решено смонтировать электронно-вычислительную машину МЭСМ, состоящую из 6000 вакуумных ламп и способной выполнять 3000 операций в минуту. Информацию МЭСМ могла считывать как с перфокарт, так и с магнитных лент. В США подобные устройства появились лишь в 1951 году. В то же время, несмотря на то, что СССР и США практически одновременно создали свои ЭВМ, приоритет, бесспорно, остается за Советским Союзом, создавшим первые электронно-вычислительные машины на несколько лет раньше своих конкурентов из-за океана.