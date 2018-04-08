Благодатный огонь доставлен в Кафедральный собор Ростова-на-Дону

Пасхальное богослужение и крестный ход прошли в кафедральном соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы в ночь с 7 апреля на 8 апреля 2018 года.

В праздник Светлого Христова Воскресения их свершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

К началу богослужений в кафедральный собор был принесен Благодатный огонь.

Перед началом крестного хода владыка митрополит обратился ко всем верующим с архипастырским словом и, по традиции, прочитал Слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.

Пасхальное Евангелие было прочитано на 12 языках: русском, иврите, латинском, греческом, английском, немецком, французском, испанском, украинском, китайском, латышском и корейском.