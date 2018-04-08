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Благодатный огонь доставлен в Кафедральный собор Ростова-на-Дону
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Благодатный огонь доставлен в Кафедральный собор Ростова-на-Дону 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Пасхальное богослужение и крестный ход прошли в кафедральном соборном храме Рождества Пресвятой Богородицы в ночь с 7 апреля на 8 апреля 2018 года.
В праздник Светлого Христова Воскресения их свершил глава Донской митрополии митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
К началу богослужений в кафедральный собор был принесен Благодатный огонь.
Перед началом крестного хода владыка митрополит обратился ко всем верующим с архипастырским словом и, по традиции, прочитал Слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
Пасхальное Евангелие было прочитано на 12 языках: русском, иврите, латинском, греческом, английском, немецком, французском, испанском, украинском, китайском, латышском и корейском.
Добавим, что пасхальное богослужение состоялось в почти 60 православных храмах донской столицы и, как ранее писал «АиФ-Ростов», в 436 храмах Ростовской области.
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