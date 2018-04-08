Христос «воскресе» или «воскрес»? Как говорить правильно

В праздник Светлой Пасхи и сорок дней после него принято христосоваться: произносить «Христос воскрес», отвечая на это «Воистину воскрес», троекратно целоваться и дарить друг другу окрашенные пасхальные яйца.

Это приветствие, согласно обычаю, многократно повторяют после Пасхального богослужения. Самой же традиции уже очень много лет. Считается, что она началась еще в апостольские времена. Люди, которые приветствуют друг друга словами «Христос воскрес» словно выражают радость, подобно той, что выражали апостолы, узнав о воскрешении Христа.

Волнующий вопрос, которым многие задаются в эти дни: как говорить правильно — «Христос воскрес» или «Христос воскресе»?

Второй вариант традиционно встречается в старых вариантах текстов и религиозных книгах. При этом в церковнославянском это слово встречается и с буквой «ер» на конце.

Однако ряд современных филологов утверждают, что «воскресе» — это древняя форма глагола «воскрес», обозначающая законченное действие, которое уже было совершено ранее. Для церковнославянского языка в целом характерно использование древних форм слов, так как именно на этом языке традиционно совершаются богослужения, поэтому ошибкой употребление данной формы не является.

Таким образом, споры о том, какая форма этого глагола является верной, бессмысленны. Право на существование имеют оба варианта, один из которых характерен для древнего языка, а второй — современный.

ТРАНСЛЯЦИЯ ПАСХАЛЬНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

ПО ТЕМЕ

От мала до велика: москвичи отмечают праздник Светлого Христова Воскресения

Благодатный огонь доставлен в Москву

Прикоснуться к чуду: святыни московских храмов

Пасха, Воскресение Христово: как правильно встретить и провести самый светлый праздник года

Благодатный огонь: чудо или мистификация

Светлая Пасха: что означают ее основные символы

Почему Благодатный огонь не обжигает