«Фашистские звери»: что делали бойцы Красной армии с пленными эсэсовцами

Эсэсовцы подчинялись лично Гитлеру и рейхсфюреру СС Гиммлеру. Во время Второй мировой войны в ведении СС были концентрационные лагеря и лагеря смерти. Казалось, что на милость в плену рассчитывать таким людям не приходилось, однако советские власти решили использовать бывших эсэсовцев в своих целях.

Зверский фашизм

Гитлер обосновал введение войск СС в 1940 году тем, что «великогерманскому государству» нужно было «представлять и поддерживать внутренний авторитет рейха». Делалось это крайне жестокими методами. К населению оккупированных территорий члены формирования относились по-зверски: никого не щадили, одинаково беспощадно относились как к мужчинам, так и к женщинам.

Один из красноармейцев вспоминал: «Я видел, как эсэсовцы повесили 14 человек. Я спросил, за что вешают этих людей, но мне не дали никакого ответа, а только усмехнулись и сказали: „Ты сейчас увидишь, как эти люди будут болтаться “. Пленных они уверяли, что жестокость — высшее качество солдата. Эсэсовцы говорили: „Гитлер поставил перед германской армией задачу истребить все славянские народы и подчинить Германии весь мир“. Немецкие преступники, казалось, чувствовали себя „благородными педагогами“: активно учили пленных усмирению и подавлению непокорных жителей, хвастались количеством убитых собственными руками. „Фашистские звери“ — так назвал их один из красноармейцев.

Инстинкт самосохранения

Многие из эсэсовцев попали в плен к красноармейцам в 1944 году. Гиммлер спешно сформировал эсэсовские дивизии и отправил их на Восточный фронт. Военный деятель совершил ошибку, желая продемонстрировать мощь „тевтонов“ перед Гитлером. Людям в чёрной униформе приходилось искать лазейки, чтобы обеспечить себе безопасность.

»Мы были одержимы лишь одной мыслью — не попасть в плен», — рассказывал после войны участник операции на Восточном фронте Хайнрих Вульф. Подтверждает эти слова и Эдуард Янке, солдат второй танковой дивизии СС «Дас Райх»: «Мы отмечали тот факт, и особенно это касалось нас, эсэсовцев, что они [красноармейцы] не будут никого брать в плен. Они поставили бы нас к стенке, и поэтому мы сражались до последней пули».

Боялись жестокости красноармейцев не только немцы, но и голландцы. Они верили рассказам о зверствах советских солдат и даже не надеялись остаться в живых после попадания к врагам. Эсэовцы нередко договаривались «помогать» раненым немецким солдатам — чтобы сослуживец не попал в плен к красноармейцам, его застреливали. [С-BLOCK]

Немецкий лётчик-ас Эрих Хартманн, оказавшись в советском плену, с удивлением вспоминал: «Лагерь находится под управлением русской секретной полиции. Ей помогают немецкие предатели. Они называют себя antifa. При пристальном рассмотрении они оказываются бывшими врачами СС». Совсем недавно зверски убивающие мирное население эсэсовцы перешли на сторону врага, чтобы спасти себя от расправы.

В плену членов военных формирований допрашивали. Фанатиков гитлеровского режима уничтожали или отправляли на рудники. Те, кто не жаждал медленно умирать на горнопромышленном предприятии, были вынуждены соглашаться на сотрудничество с СССР.

Многие головорезы, решившиеся на «перепрограммирование», из плена отправились на учёбу в антифашистскую школу в городе Красногорск . Учебное заведение готовило сотрудников разведки, контршпионажа и будущих стражей порядка для советского сектора Германии. Позже он сформировался в ГДР. Возглавил школу коммунист Вильгельм Цайссер, родившийся в Германии. Будущий министр государственной безопасности ГДР посчитал, что эсэсовцев нужно «обработать» и отправить в разведывательные и карательные органы. В июне 1945 года в сектор были отправлены сначала 300, а потом еще тысяча человек. Цайссер, заняв место шефа восточногерманского Министерства безопасности, взял на работу двух бывших эсэсовцев — Рэйголда Таппера и Йоханна Санитцера. [С-BLOCK]

Из писем бывших эсэсовцев можно понять, что некоторых немцев отправляли на родину по истечению времени пребывания в режимном лагере. Информация не доказана, но, учитывая гуманное отношение красноармейцев к бывшим членам военного формирования СС, в это нетрудно поверить.