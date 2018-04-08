Пригородный поезд из Троицка в Казахстан отменят на майские праздники

Расписание пригородных поездов №6814/6813 Кустанай — Троицк и Троицк — Кустанай изменится во время майских праздников, сообщают в пресс-службе ЮУЖД.

Рейсы поездов 30 апреля, 7 и 9 мая будут отменены в связи с празднованием в Казахстане Дня единства народов Казахстана, Дня защитников Отечества и Дня Победы соответственно. Вместо этого 28 апреля назначается дополнительный рейс между Троицком и Кустанаем.

Как уточнили в компании, в остальные дни поезда будут следовать в соответствии с расписанием по понедельникам, средам и пятницам.