Ремонт дорог с лужами возмутил южноуральцев

Ремонт дороги, во время которого рабочие высыпали смесь прямо в лужи, возмутил южноуральцев, видеозаписью в соцсети поделились жители Озёрска.

«Начали ремонтировать дороги в городе (как обычно в Озерске без луж не умеют класть асфальт) …кто инициатор? Зачем так исполнять? Потом весь этот шлак в лоб полетит», — прокомментировал ситуацию автор видео.

В комментариях одни жители города выразили возмущение по поводу некачественной работы, а другие придумывать шуточные объяснения происходящему.

«Это наноасфальт, который можно укладывать в любую погоду, он полностью растворяется водой и не наносит ущерба окружающей среде», — написал один из участников обсуждения.

«Ничего не понимаете, это абсорбент такой, воду поглощать. 21 век на дворе же, скоро в городе станет сухо и комфортно», — отметил другой горожанин.

«Плакать хочется… Мы столько раз колеса оставляли в этих ямах», — пожаловалась ещё одна жительница города.

Некоторые участники обсуждения отметили, что смесь, которую рабочие рассыпают по дороге, не похожа на асфальт.

«Да это даже не асфальт, просто некая масса. Засыпают ямки. Никто не будет возить асфальт в газельке», — написал один из комментаторов.

«Это они ещё просто какой-то смесью на основе дресвы засыпают, это ещё нормально. Самый шик у нас (да-да, в НАШЕМ Челябинске ) — класть асфальт в лужи под ливнем… Всё парит, в этом пару 3 таджикских батыра раскидывают вручную асфальт с машины изображая битву с огнедышащим драконом — прям как в эпичном боевике… Вот где КРАСОТА! А вы — асфальт в лужу… нету в вас поэтичности, хоть и весна», — в шутку сообщил другой южноуралец.

Некоторые комментаторы всё же предложили автору видео обратиться в надзорные органы, чтобы правоохранители провели проверку спорных дорожных работ. Напомним, ранее укладка асфальта на улице, где уже лежал снег, возмутила жителей Челябинска.