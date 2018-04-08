Тропические облака нависли над Нижним Новгородом

— Весна радует, — подписал свое видео Сергей Крестьянинов. Шутка — ролик демонстрирует весеннюю вьюгу.

— Художник — сам Господь, — пояснила Olga Khulap

Александр Васильев определил, что этот вид облаков называется mammatus. Это явление очень редкое для тропиков, а в нашей местности — невероятное.

Одним из редчайших природных явлений считаются Вымеобразные облака (Mammatus clouds) — облака, основание которых имеет специфическую ячеистую или сумчатую форму. Встречаются преимущественно в тропических широтах и связаны с образованием тропических циклонов. Название mammatus происходит от латинского mamma (что означает «вымя» или «грудь»), поэтому в русском переводе их называют вымеобразные облака. Эти облака очень опасны. Летчикам рекомендуется облетать mammatus стороной. Появление таких облаков всегда связано с грозовыми штормами, высока вероятность возникновения шаровых молний, а также сдвига ветра. При этом эти облака могут отстоять от грозового очага на расстоянии до нескольких десятков километров. Mammatus сохраняются на небе от нескольких минут до нескольких часов, постепенно исчезая вместе с угасающим грозовым штормом. Природа mammatus до сих пор остается полностью неизученной. Есть несколько теорий их происхождения. Для всех теорий характерна общая базовая предпосылка: наличие резких перепадов температуры, влажности и движения воздушных масс через границы воздушной «наковальни» облако / суб-облако.