Наземный транспорт на основных маршрутах в Москве в Пасхальную ночь будет работать до 3:30

«В ночь с 7 на 8 апреля 2018 г. работа основных маршрутов наземного городского транспорта Москвы продлевается до 3:30», — говорится в сообщении.

Так, в Центральном административном округе до 3:30 будут ходить автобусы №м1, м2, м5, м6, т3, т18, т71, т79, 608, 632; троллейбусы №м4, 20, 22, 28, 41, 54, 56; трамваи №19, 24, 26, 35, 39, 46, 50. Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса №Н1, Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Б, 15 и трамвая №3.

В Северо-Восточном административном округе будут работать автобусы №м2, т3, т18, т79, 124, 185, 238, 605, 685, 696, 774, 836; троллейбусы №56, 73, 76, 80; трамваи №11, 17, 19. Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса №Н6, 15.

В Восточном административном округе: автобусы №3, 21, 52, 86, 133, 214, 223, 247, 645, 664, 716, 792, 841, 855, 872; троллейбусы №22, 41, 64, 77; трамваи №11, 24, 36, 46, 50. С 22:30 до окончания мероприятий в Богоявленском соборе троллейбусы №22 будут курсировать только от ул. 16-я Парковая до Электрозаводского моста. Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса №Н3, Н4.

Юго-Восточный административный округ: автобусы №29, 81, 89, 133, 209, 242, 608, 623, 655, 669, 670 (до метро «Кожуховская»), 703 (до Курьяново), 728, 749, 841; троллейбусы №38, 74; трамваи №24, 35, 46, 50. Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса №Н4, Н5, Н7.

Южный административный округ: автобусы №м1, м5, м6, т71, 192, 203, 217, 220, 274, 289, 296, 608, 623, 632, 670 (до метро «Кожуховская»), 680, 682, 738, 765; троллейбусы №м4, 11к, 40, 52, 72; трамваи №26, 35, 39. Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса №Н1, Н5 и трамвая №3.

Юго-Западный административный округ: автобусы №м1, м5, 103, 108, 130, 202, 213, 224, 227, 295, 531, 577, 611, 636, 642, 720, 737, 752, 767, 804, 895; троллейбусы №м4, 28, 34, 52, 72, 85; трамваи №26, 39. Сохраняется работа ночного маршрута автобуса №Н1.

Западный административный округ: автобусы №м1, м2, 11, 32, 42, 77, 103, 120, 127, 130, 157, 224, 227, 507, 611, 642, 688, 715, 720, 733, 752, 767, 794, 807, 810, 830; троллейбусы №м4, 17, 28, 34, 54. Сохраняется работа ночных маршрутов автобуса №Н1, Н2.

Северо-Западный административный округ: автобусы №м1, м6, 2, 210, 266, 267, 268, 652, 400т; троллейбусы №20, 43, 59, 70; трамваи №6, 21, 28, 30. С 21:00 7 апреля до 3:30 8 апреля автобусы №2 от метро «Тушинская» будут заезжать в Рождествено.

Северный административный округ: автобусы №м1, м6, т3, т79, 65, 70, 90, 149, 167, 200, 400, 677, 774, 857; троллейбусы №20, 43, 56, 57, 58, 59, 70; трамваи №6, 27, 28, 30. Сохраняется работа ночного маршрута автобуса №Н1.

Троицкий и Новомосковский административные округа: автобусы №32, 507, 531, 577, 611, 804, 863, 892, 895.

Зеленоградский административный округ: автобусы №400, 400т. Развоз прихожан зеленоградских храмов будет производиться по окончании службы от Храма Святителя Филарета автобусами №9, 11, 29; от Никольского храма автобусами №1, 2, 12, 19.