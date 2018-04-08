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Зейн Малик удалил все снимки в Instagram
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Зейн Малик удалил все снимки в Instagram 

Popcake.tv 30 минут назад
Фото: Popcake.tv
В последнее время Зейн Малик стал выкладывать в странные фотографии. В дополнение к новым снимкам у него появились новые татуировки, так же он начал экспериментировать с фильтрами, которые заставили выглядеть его, ну, как Джокер. Теперь мы даже не можем посмотреть старые посты, потому что Зейн просто удалил все свои сообщения в. Полная очистка.
В субботу днем ​​учетная запись Зейна в показывает «нет сообщений», хотя он все еще следит за аккаунтами.
Зайн, ты в порядке?
Есть несколько возможных объяснений внезапного исчезновения Малика: он решил сделать ребрендинг, создавая рекламу для продвижения своего предстоящего проекта (помните, когда он дразнил недавно нас?). Но, наша догадка заключается в том, что он взял перерыв после расставания с Джиджи Хадид. Может быть, он начал удалять свои совместные фотографии с ней, а потом подумал: «Давайте просто выбросим все это».
Его миллиона читателей, вероятно, оплакивают потерю качественных фотографий.
К счастью, Малик не коснулся своей учетной записи в, где он по-прежнему имеет тысячи постов, в основном, ретвитов и рекламных акций о проектах.
Как ты думаешь, что послужило причиной такого поступка?
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