Крестный ход и сотни верующих: в Симферополе прошли служения в честь Пасхи

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 апр — РИА Новости Крым . В Крыму прошли пасхальные богослужения в честь праздника Воскресения Христова. Корреспондент РИА Новости Крым побывал за ночь сразу в нескольких центральных храмах Симферополя.

Верующие на пасхальных богослужениях в Петро-Павловском кафедральном соборе в СимферополеВ храмах очень многолюдно, люди несут пасхальные угощения, ведут с собой детей. На обрядах окрапления святой водой у Петро-Павловского кафедрального собора с лиц прихожан не сходит улыбка и умиротворение.

Верующие на пасхальных богослужениях в Петро-Павловском кафедральном соборе в СимферополеВ храме Трех Святителей на ночных богослужениях также очень многолюдно. Верующие читают молитвы, молятся и терпеливо выстаивают службу.

Верующие на пасхальных богослужениях в храме Трех Святителей в СимферополеМитрополит симферопольский и крымский Лазарь провел церемонию в Александро-Невском кафедральном соборе крымской столицы. Там, по примерным подсчетам корреспондента РИА Новости Крым, присутствовало больше пятисот человек. Люди приходили целыми семьями, некоторые брали с собой детей.

Митрополит симферопольский и крымский Лазарь проводит пасхальные богослужения в Александро-Невском кафедральном соборе в Симферополе"С любовью и радостью о Воскресшем Господе, Спасителе нашем, вновь и вновь поздравляю каждого из вас со Святой Пасхой Христовой — «праздником праздников» и «торжеством из торжеств»! Этот год — юбилейный. Исполняется 100-летиесо дня мученической кончины Царственных страстотерпцев, которые особо почитаются на Крымской земле. В этом году мы так же отмечаем 20-летие со дня явления всем нам великой милости — чудотворного образа Божией Матери «Всех скорбящих Радость» Крымская. С тех пор и поныне мы имеем возможность совершать молитвенное поклонение перед ликом великой святыни. Испросить у Пречистой Богоматери нужного и благопотребного для себя и своих детей, родных и близких", — сказал митрополит Лазарь в своем праздничном обращении к прихожанам.

Верующие на пасхальных богослужениях в Александро-Невском кафедральном соборе в СимферополеПасхальные богослужения — торжественное богослужение, которое должно продолжаться от заката солнца, до его восхода. Бдения проходят в ночь на Воскресения Господне, накануне Рождества и в канун других церковных праздников.

Верующие на пасхальных богослужениях в Александро-Невском кафедральном соборе в СимферополеКак отмечается на сайте симферопольской и крымской епархии, пасхальные богослужения прошли также во всех храмах Севастополя , в Свято-Владимирском соборе в Херсонесе, а также в церквях по всему Крыму.