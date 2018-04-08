Как чукчи воевали с эскимосами

На протяжении XVII-XIX веков суровое Заполярье сотрясали чукотско-эскимосские войны. Вооруженный конфликт между двумя народами чуть не вспыхнул и в 1947 году, но тогда усилиями властей СССР удалось избежать дипломатического скандала. Зачинщиками боевых столкновений с жителями Северной Америки всегда выступали чукчи. Именно они раз за разом совершали вооруженные набеги на эскимосские поселения. В чем причина такой вражды?

Месть за соплеменников

Ширина Берингова пролива, разделяющего Аляску и Чукотку, в самом узком месте составляет всего 86 км. Летом такое расстояние вполне возможно преодолеть на крепкой лодке, а зимой — пройти по льду. Закаленным воинам, привыкшим к жизни в суровых условиях Заполярья, идея отправиться на соседний континент не казалась слишком рискованной.

Обычно набеги совершались летом. Чукотская лодка, используемая для морского промысла, называется «аньяпик». Каркас из дерева и китовых ребер обтягивают шкурой моржа, получатся довольно прочная конструкция, способная «пережить» частые столкновения с льдинами. Длина средней лодки составляет около 9 м, в ней могут поместиться 12 гребцов.

Интересно, что чукчи всегда мирно соседствовали и даже дружили с эскимосами, населяющими Азию, враждовали они исключительно с жителями Аляски. Дело в том, что в XV-XVI веках племя юкагиров вытеснило чукчей к востоку, на исконные земли эскимосов нашей страны. Два народа стали соседями, обошлось без военных столкновений. Со временем эти люди фактически превратились в единый этнос. Более многочисленные чукчи постепенно ассимилировали многих эскимосов. [С-BLOCK]

Совсем другие отношения сложились у наших соотечественников с жителями Северной Америки. Известный этнограф Владимир Германович Тан-Богораз (1865-1936 гг.) в своей двухтомной книге «Чукчи» написал, что одной из причин регулярных грабительских набегов на эскимосов была месть за убитых соплеменников.

Старожилы поведали исследователю, что все началось с охотника и шамана, которых когда-то давно унесло на льдине к берегам Аляски. Жители Северной Америки встретили чукчей неприветливо. Охотника убили, а шамана обратили в рабство. Тот сумел вернуться домой, воззвав к Духу моржа и воспользовавшись магической помощью тотемных животных. Спасшийся шаман рассказал соплеменникам, как нехорошо поступили эскимосы. Тогда и было принято решение о первом вооруженном набеге.

Впоследствии чукчи не раз нападали на жителей Аляски, грабили их, убивали, похищали женщин и детей. В этих военных стычках гибли представители обеих сторон, со временем взаимная ненависть только разрасталась.

Торговые разногласия

Впрочем, чукчи далеко не всегда враждовали с эскимосами. Случались между двумя народами и перемирия, во время которых жители Азии и Северной Америки налаживали торговые отношения. Люди обменивали оленьи и моржовые шкуры, китовый жир, домашнюю утварь, различные инструменты, изделия народных промыслов. Но укреплению и развитию экономических связей мешало взаимное недоверие.

Чукчи отправлялись на торговые миссии, снаряжаясь как для ведения войны. Они держали наготове свои копья и луки со стрелами. Эскимосы встречали прибывших также крайне настороженно. Оставив на берегу свой товар, группа приезжих отходила в сторону. Местные рассматривали привезенные вещи и продукты и оставляли рядом то, что собирались отдать взамен. Иногда стороны не могли договориться сразу, людям приходилось идти на взаимные уступки, не прибегая при этом к словам. [С-BLOCK]

Такой «немой торг» продолжался долго, и любое недоразумение (громкий крик, резкое движение, оскорбительный жест) могло привезти к вооруженной стычке. А погибшие в результате подобных инцидентов — повод для объявления новой войны.

Стоит сказать, что вооруженные конфликты эскимосов и чукчей порой признавались обеими сторонами бесперспективными. Когда прибыль от грабительских набегов становилась несоразмерной количеству боевых потерь, правители двух народов заключали перемирия. Они присягали солнцу в присутствии шаманов и возмещали друг другу причиненный материальный ущерб.

Похищение женщин

Наряду с желанием отомстить давним врагам и разжиться награбленным добром, одной из главных причин частых набегов чукчей на земли Аляски было стремление захватить в плен молодых женщин и детей.

Стоит ли упоминать, что народы Крайнего Севера всегда страдали от малочисленности. Они нуждались в притоке «свежей крови», на стойбищах оленеводов требовались рабочие руки, мужчинам были необходимы невесты, которые не являются их дальними родственницами. Не случайно, жена-эскимоска считалась поводом для гордости славного воина, сумевшего добыть ее в непростом походе на другой континент.

Некоторые наиболее отчаянные чукчи в поисках своего идеала добирались даже до территории Канады . В XIX веке они уже были наслышаны о чернокожих женщинах, населяющих эту страну. Похитить и привезти домой такую необычную красавицу — это считалось верхом воинской доблести и везения. Правда, подобные случаи были единичными.

Военная стратегия

К своим вооруженным вылазкам на другой континент чукчи всегда тщательно готовились. В XVIII веке войной на эскимосов шли целые армады, состоящие из сотен лодок-байдар. А количество переправлявшихся в них воинов иногда достигало 800-1000 человек. Это были опытные и закаленные в боях «десантники». Оснащенные луками и копьями они носили доспехи из плотных моржовых шкур.

Нападали чукчи либо на рассвете, либо поджидали момент, когда мужчины-эскимосы отправятся на охоту, и женщины останутся без защитников. Иногда небольшая группа захватчиков намеренно устраивала шум, чтобы оттянуть на себя основные силы противника, в то время как основные силы агрессоров заходили с тыла, убивая и грабя эскимосов. [С-BLOCK]

Примечательно, что в набегах участвовали не только чукчи, занимающиеся китобойным промыслом и добычей моржей, но и кочевые оленеводы из тундры, которые с охотой присоединялись к своим сородичам, живущим охотой на побережье. В военные вылазки на Аляску иногда отправлялись и азиатские эскимосы, дружившие со своими соседями-чукчами. Они нападали на своих же соплеменников, обитающих в Северной Америке.

Вот такие драматические события разворачивались на Аляске в XVII-XIX веках.