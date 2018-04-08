Берегись!

Накануне Пасхи жильцам двух рядом стоящих пятиэтажек на улице Соколова-Соколенка, что под боком у своей управляющей кампании, не повезло.

Трое молодчиков, которые ходили вечером по подъездам, не вызвали опасения у добропорядочных граждан: мало ли кто раскладывает по почтовым ящикам рекламу, квитанции по уплате коммуналки или еще чего. Но когда кодовые замки на большинстве подъездов вышли из строя, жильцы забеспокоились. Чего ждать при открытых дверях подъездов, в которых хранятся коляски и велосипеды, вещи нынче не дешевые? Да и доступ в квартиры стал не перекрыт для всякого рода мошенников, тем более, что на праздник кто-то уехал к родным в деревню. Одним словом: «Берегись!»

Но никто в полицию не позвонил, мотивируя тем, что хлопотное это дело, а толку не добьешься.

Вот ведь какие времена настали: даже в правительстве обеспокоились правами граждан на обеспечение безопасности.

Проще всего в квартиры попасть работникам управляющих компаний и служб ЖКХ, которых, как правило, в лицо мало кто знает.

Как отличить слесаря или сантехника от проходимца? Звонить в УК, уточнять есть ли у них такой сотрудник, с какой целью он послан в многоквартирный дом?

Теперь эти вопросы отпали. Установлен строгий порядок. Всего неделю назад в Горках состоялось заседание правительства.

В повестке стояла проблема защиты прав потребителей, в том числе о внедрении современных стандартов по управлению многоквартирными домами.

«Будем развивать региональный и местный уровни национальной системы защиты прав потребителей, чтобы можно было получать защиту там, где люди непосредственно живут», подчеркнуто в ходе заседания.

Действующее постановление чрезвычайно важное и затрагивает интересы подавляющего большинства граждан нашей страны. Во Владимире 32 УК, которые обслуживают более двух тысяч многоквартирных домов.

Этим постановлением устанавливаются дополнительные требования и стандарты деятельности управляющих компаний. Это, прежде всего, требования к деятельности аварийно-диспетчерских служб. Такого регулирования ранее не было. Оно было только в ведомственных нормативных актах Советского Союза. Теперь детально регламентируется процедура их работы, их обязанность по реагированию на различные аварийные ситуации, вызовы и жалобы граждан.

Устанавливается дифференцированное время устранения различного рода аварий — от получаса до двух часов. Устанавливается обязанность по реагированию на звонки, обращения граждан.

Детально регламентируется, как рассматриваются эти обращения.

Устанавливаются и требования к деятельности работников аварийно-диспетчерских служб.

Они должны быть в форме, с бейджами с названием организации, фамилией, именем, отчеством и даже в бахилах.

Так, что теперь следует ждать, когда Управляющие кампании начнут руководствоваться принятыми требованиями, а жильцы получат возможность обезопасить себя от всякого рода проходимцев и мошенников.

И не пользуйтесь услугами слесарей, сантехников, ремонтников «по телефону» или рекламе. На них правила не распространяются.

Иначе можете попасть в неприятную историю. Тут уж, берегись дважды!