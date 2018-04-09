«Я видел НЛО!» — Базз Олдрин прошел тестирование на детекторе лжи

НЛО реально, жизнь за пределами нашей планеты существует. Это может быть тот вывод, который некоторые захотят услышать, прочитав новость о том, что Базз Олдрин и еще два космонавта прошли испытания детектором лжи, на то, что они видели во время своих космических полетов.

Конечно, это означает, что они полностью уверены в том, что они видели.

Не существует 100% точного способа сказать, лжет человек или нет. Лучшее, что мы можем сделать, это прочитать язык тела или, в случае детектора лжи, проанализировать биометрические и голосовые параметры. Последнее — то, что Институт биоакустической биологии в Олбани, штат Огайо, использовал для определения подлинности высказываний трех астронавтов.

Проблема с детектором лжи заключается в том, что они не являются непогрешимыми. В этом случае, например, голосовые шаблоны просто указывают, что Базз Олдрин, Эдгар Митчелл и Гордон Купер были полностью уверены в том, что они видели. Другими словами, они не лгали, когда описывали то, что, по их мнению, они видели. При тестировании детектором лжи, будучи убежденным, что что-то истинно, даже если это не так, практически то же самое, что говорить правду.

Олдрин описал, что видел L-образный объект на пути к Луне, признавая, что его мозг не мог объяснить это. В интервью, как Митчелл, так и Купер утверждали, что видели более одного неопознанного объекта. Как показал детектор — они говорят правду.