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Житель Алтайского края нашел на свалке патрон образца 1908 года
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Житель Алтайского края нашел на свалке патрон образца 1908 года 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Житель Алтайского края осужден за хранение винтовочного патрона образца 1908 года.
Как сообщает краевая прокуратура, в 2002 году житель Крутихинского района на свалке обнаружил редкие боеприпасы — один автоматный патрон образца 1943 года, один винтовочный патрон образца 1908 года, три патрона калибра 608 WIN (7, 62*51) и один патрон калибра 5,6 мм.
Находку он забрал домой, где и хранил в последние года, пока в его дом не пришла полиция. В ходе обыска боеприпасы были изъяты. Экспертиза показала, что патроны боевые.
Мужчину приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.
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