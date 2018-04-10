Житель Алтайского края нашел на свалке патрон образца 1908 года

Житель Алтайского края осужден за хранение винтовочного патрона образца 1908 года.

Как сообщает краевая прокуратура, в 2002 году житель Крутихинского района на свалке обнаружил редкие боеприпасы — один автоматный патрон образца 1943 года, один винтовочный патрон образца 1908 года, три патрона калибра 608 WIN (7, 62*51) и один патрон калибра 5,6 мм.

Находку он забрал домой, где и хранил в последние года, пока в его дом не пришла полиция. В ходе обыска боеприпасы были изъяты. Экспертиза показала, что патроны боевые.

Мужчину приговорили к 8 месяцам ограничения свободы.