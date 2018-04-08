Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного

Владимир Пресняков на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он вместе с женой Натальей Подольской смотрит на новорожденного малыша. Поклонники поспешили поздравить певца.

Сам того не зная, Владимир Пресняков сумел немало озадачить своих подписчиков в Instagram, выложив всего одну фотографию. На снимке он в компании своей жены Натальи Подольской ласково смотрят на новорожденного ребенка.

"Вот Это СЧАСТЬЕ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — подписал певец фото. Он не стал уточнять ни пол ребенка, ни то, кем ему приходится малыш, чем вызвал настоящий шквал предположений. Некоторые поклонники решили, что Владимир Пресняков в очередной раз стал отцом, по версии других — дедом.

Впрочем, некоторая недосказанность не помешала пользователям Сети в любом случае поздравить певца. «Как похож на папу🌺Поздравляем Вас!», «Поздравляю!», «Что уже второй малыш? Поздравляю счастье и здоровье вашей семье», «Дедуля! Поздравляем! 👼👼👼❤», «Вы что, второго родили? 😯 Если так, то поздравляем! Только ответьте, а то разговоров потом не оберешься», «Боже какое чудо! Это Ваш второй ребеночек? От души поздравляю! Счастья Вам и благополучия!», — написали комментаторы.

Самые внимательные почитатели талантов Преснякова, следившие за жизнью звездной семьи, припомнили, что в последнее время не видели Наталью Подольскую беременной. Они предположили, что Владимир Пресняков просто поделился архивным снимком сына Артемия. Сам певец оставил все поздравления, предположения и вопросы без комментариев.