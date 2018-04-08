Ещё
Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Владимир Пресняков с женой показали фото новорожденного 

Дни.ру 16 минут назад
Фото: Дни.ру
Владимир Пресняков на своей странице в Instagram опубликовал фотографию, на которой он вместе с женой Натальей Подольской смотрит на новорожденного малыша. Поклонники поспешили поздравить певца.
Сам того не зная, Владимир Пресняков сумел немало озадачить своих подписчиков в Instagram, выложив всего одну фотографию. На снимке он в компании своей жены Натальи Подольской ласково смотрят на новорожденного ребенка.
"Вот Это СЧАСТЬЕ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — подписал певец фото. Он не стал уточнять ни пол ребенка, ни то, кем ему приходится малыш, чем вызвал настоящий шквал предположений. Некоторые поклонники решили, что Владимир Пресняков в очередной раз стал отцом, по версии других — дедом.
Впрочем, некоторая недосказанность не помешала пользователям Сети в любом случае поздравить певца. «Как похож на папу🌺Поздравляем Вас!», «Поздравляю!», «Что уже второй малыш? Поздравляю счастье и здоровье вашей семье», «Дедуля! Поздравляем! 👼👼👼❤», «Вы что, второго родили? 😯 Если так, то поздравляем! Только ответьте, а то разговоров потом не оберешься», «Боже какое чудо! Это Ваш второй ребеночек? От души поздравляю! Счастья Вам и благополучия!», — написали комментаторы.
Самые внимательные почитатели талантов Преснякова, следившие за жизнью звездной семьи, припомнили, что в последнее время не видели Наталью Подольскую беременной. Они предположили, что Владимир Пресняков просто поделился архивным снимком сына Артемия. Сам певец оставил все поздравления, предположения и вопросы без комментариев.
Дни.ру: последние новости
Страдающая от редкой болезни Юлия Началова посинела После ухода Стриженовой вскрылась ее связь с Малаховым Беременная Зейналова снялась с особенной дочерью
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей483
Сын Яковлевой попал в психушку109
Порошенко обрадовал украинцев128
Минобороны России выступило с заявлением66
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей504
Видео
03:03
Трагедия в Мюнстере: полиция сделала неожиданное заявление
Происшествия
04:55
Православный мир встречает Пасху Христову
Общество
04:48
«Нужно перекрыть Украине Керченский пролив»
В мире Статьи
00:36
ЦРУ и МИ-6 готовят операцию по вывозу Скрипалей
В мире Другое
01:00
В Британии объяснили «чудесное» спасение Скрипалей
В мире
01:14
Калоев обвинил Нагиева во вранье
Шоу-бизнес Происшествия
00:20
Видео смертельного пожара попало в Сеть
Пожары Происшествия
У Эппле с опухолью в груди заподозрили рак
Шоу-бизнес
02:41
«Мажор-разбойник» на BMW задавил женщину на тротуаре
Происшествия Статьи
В Австралии рыбак провел два дня среди крокодилов
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение