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Сын или внук? Владимир Пресняков показал нежное фото с новорожденным малышом
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Сын или внук? Владимир Пресняков показал нежное фото с новорожденным малышом 

Passion.ru 37 минут назад
Фото: Passion.ru
Владимир Пресняков и Наталья Подольская стали родителями в 2015 году — у супругов родился долгожданный сын Артемий. Длительное время артисты не показывали лицо наследника, хотя фотографии с белокурым мальчиком появлялись в социальных сетях с завидной регулярностью. Слухи о второй беременности супруги музыканта не утихают в СМИ уже долгое время, несмотря на то, что сексуальные наряды по фигуре, которые предпочитает Наталья, красноречиво отрицают все домыслы. Несколько часов назад Владимир Пресняков немало удивил своих подписчиков, опубликовав в Instagram трогательный кадр с новорожденным малышом: «Вот оно счастье».
В комментариях к записи подписчики начали предполагать, кем певцу приходится малыш: «Это второй малыш?», «Опять сын?», «Это Тема?Или я ошибаюсь?», «С новорожденным!», «Это Никитин?», «Может быть и внук вполне», «Поздравляю. Интрига сохраняется. Сын или внук?», «Внуки это счастье», «Что уже второй малыш?», «Дедуля! Поздравляем!», «Это внучок уже, лапушка, поздравляем Всю семью!», «Признавайтесь: Вы стали дедом или это Артемий?», «На Никиту похож». Внимательные поклонники быстро разгадали загадку — на фото изображен маленький Артемий: «Это фотка Артемия, посмотрите на правую руку! Там нет тату, она появилась в августе после рождения сына! Вывод: фото старое и на этом фото их сын Артемий». Кроме того, в комментариях отметилась сестра Натальи Подольской Юлиана, которая назвала племянника «любимым сахарочком».
Фото: instagram
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