Бурков поздравил омичей с праздником Пасхи

Александр Бурков. Сегодня, 8 апреля, православные христиане всего мира отмечают религиозный праздник Воскресение Христово. С этим праздником поздравил жителей региона временно исполняющий обязанности губернатора Омской области

«Этот светлый день дорог сердцу каждого из нас. Пасха — один из самых любимых и долгожданных праздников в России , источник радости, символ возрождения и милосердия. Она вдохновляет на добрые дела и заботу о ближнем. Готовность поступиться своими интересами ради блага другого человека, стремление прийти на помощь тому, кто в этом нуждается, — в этом проявляется наша подлинная человечность. Вера в воскресение Христа поддерживает даже в самых сложных обстоятельствах, давая уверенность в том, что Бог все обращает ко благу. Эта надежда дает нам силы жить, радоваться и любить. Мира вам и добра, счастья и здоровья. Пусть осуществятся все ваши благие начинания!», — говорится в поздравлении главы региона.

Отметим, что в пасхальную ночь Александр Бурков посетил праздничную Божественную литургию. В Успенский кафедральный собор глава региона прибыл до полуночи, чтобы принять участие в крестном ходе. Богослужение в честь Пасхи совершил митрополит Омский и Таврический Владимир.