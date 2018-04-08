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Бурков поздравил омичей с праздником Пасхи
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Бурков поздравил омичей с праздником Пасхи 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Сегодня, 8 апреля, православные христиане всего мира отмечают религиозный праздник Воскресение Христово. С этим праздником поздравил жителей региона временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.
«Этот светлый день дорог сердцу каждого из нас. Пасха — один из самых любимых и долгожданных праздников в России, источник радости, символ возрождения и милосердия. Она вдохновляет на добрые дела и заботу о ближнем. Готовность поступиться своими интересами ради блага другого человека, стремление прийти на помощь тому, кто в этом нуждается, — в этом проявляется наша подлинная человечность. Вера в воскресение Христа поддерживает даже в самых сложных обстоятельствах, давая уверенность в том, что Бог все обращает ко благу. Эта надежда дает нам силы жить, радоваться и любить. Мира вам и добра, счастья и здоровья. Пусть осуществятся все ваши благие начинания!», — говорится в поздравлении главы региона.
Отметим, что в пасхальную ночь Александр Бурков посетил праздничную Божественную литургию. В Успенский кафедральный собор глава региона прибыл до полуночи, чтобы принять участие в крестном ходе. Богослужение в честь Пасхи совершил митрополит Омский и Таврический Владимир.
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