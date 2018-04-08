Снимок с ещё целой телебашней стал лучшим фото марта 

Лучшим фото марта читатели Е1.RU признали работу фотографа Сергея Королева «Самая высокая Свеча памяти». За кадр, где запечатлена телебашня, проголосовали 1200 человек. Мы поздравляем победителя и приглашаем его в редакцию за подарком.
Напомним, что телебашни больше нет на привычном месте у цирка, её взорвали. Мы вели трансляцию, как город с ней прощался
Второе место в конкурсе занял зимний пейзаж фотографа Максима Шуичкова. За работу проголосовали 809 горожан. А на третьем месте любопытная белка Вадима Сафронова, которая набрала 702 голоса.
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