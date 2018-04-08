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Снимок с ещё целой телебашней стал лучшим фото марта
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Снимок с ещё целой телебашней стал лучшим фото марта 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Лучшим фото марта читатели Е1.RU признали работу фотографа Сергея Королева «Самая высокая Свеча памяти». За кадр, где запечатлена телебашня, проголосовали 1200 человек. Мы поздравляем победителя и приглашаем его в редакцию за подарком.
Напомним, что телебашни больше нет на привычном месте у цирка, её взорвали. Мы вели трансляцию, как город с ней прощался
Второе место в конкурсе занял зимний пейзаж фотографа Максима Шуичкова. За работу проголосовали 809 горожан. А на третьем месте любопытная белка Вадима Сафронова, которая набрала 702 голоса.
Рубрика «Фото дня» обновляется каждый день и не по разу. Заметили что-то необычное, сделали яркий кадр? Присылайте свои фотографии нам на почту news@corp. e1.ru. В теме письма напишите «Фото дня» и не забудьте указать авторство.
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