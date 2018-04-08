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Следы странного «ритуала» стали поводом для шуток среди челябинцев
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Следы странного «ритуала» стали поводом для шуток среди челябинцев 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Цветы и фрукты на газоне, которые один из жителей города назвал следами некого ритуала, стали поводом для шуток среди челябинцев в соцсети.
Автор поста выложил в соцсеть фотографию и поинтересовался, знает ли кто-нибудь, зачем на земле разложены три розы, три апельсина, а также мёд и лимон. В комментариях горожане стали шутить по поводу того, кому понадобилось создавать это «композицию».
«Друиды шалят, не иначе», написал один из участников обсуждения.
«Летом число мест обрядов резко возрастет — друиды будут использовать в своих ритуалах жестяные бутылки, консервы, пакеты, арбузные корки», — поддержал шутку другой челябинец.
«Это приворот на весну», — написала ещё одна жительница города.
Среди комментаторов нашлись и те, кто не увидел в перечисленных предметах ничего необычного и предложил логичное объяснение ситуации.
«Просто маринад для шашлыка необычный», — написал один из участников обсуждения.
«Люди глинтвейн варили, а вы уже к сатанизму их приписали» отметила другая жительница города.
Напомним, ранее южноуральцев развеселила фотография руки, лежащей в припаркованном автомобиле в Магнитогорске: одни в шутку предположили, что это часть неудачливого вора, а другие написали, что это третья рука для «переключения передач».
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