Следы странного «ритуала» стали поводом для шуток среди челябинцев

Цветы и фрукты на газоне, которые один из жителей города назвал следами некого ритуала, стали поводом для шуток среди челябинцев в соцсети.

Автор поста выложил в соцсеть фотографию и поинтересовался, знает ли кто-нибудь, зачем на земле разложены три розы, три апельсина, а также мёд и лимон. В комментариях горожане стали шутить по поводу того, кому понадобилось создавать это «композицию».

«Друиды шалят, не иначе», написал один из участников обсуждения.

«Летом число мест обрядов резко возрастет — друиды будут использовать в своих ритуалах жестяные бутылки, консервы, пакеты, арбузные корки», — поддержал шутку другой челябинец.

«Это приворот на весну», — написала ещё одна жительница города.

Среди комментаторов нашлись и те, кто не увидел в перечисленных предметах ничего необычного и предложил логичное объяснение ситуации.

«Просто маринад для шашлыка необычный», — написал один из участников обсуждения.

«Люди глинтвейн варили, а вы уже к сатанизму их приписали» отметила другая жительница города.