Глава Башкирии поздравил православных жителей республики с Пасхой

Глава республики рассказал, что Пасха обращает верующих к любви и милосердию, подчеркивает важность заботы о близких людях, сближает жителей.

— Традиционные для республики религии способствуют укреплению в обществе межконфессионального и межнационального согласия, принципов добрососедства, благотворительности и взаимопомощи, семейных ценностей, приобщению к богатому культурному наследию, — подытожил выступление глава Башкирии Рустэм Хамитов.

К поздравлению жителей присоединился и глава уфимской администрации Ирек Ялалов . Глава города убежден, что сотрудничество на благо мира и взаимопонимания будет способствовать укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений.

— Пусть светлый праздник Пасхи подарит любовь и радость, придаст силы в труде на благо родного края, — поздравил уфимцев Ирек Ялалов.