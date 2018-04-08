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Глава Башкирии поздравил православных жителей республики с Пасхой
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Глава Башкирии поздравил православных жителей республики с Пасхой 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Рустэм Хамитов поздравил жителей Башкирии со Светлым Христовым Воскресением и объяснил, чем важна религия.
Глава республики рассказал, что Пасха обращает верующих к любви и милосердию, подчеркивает важность заботы о близких людях, сближает жителей.
— Традиционные для республики религии способствуют укреплению в обществе межконфессионального и межнационального согласия, принципов добрососедства, благотворительности и взаимопомощи, семейных ценностей, приобщению к богатому культурному наследию, — подытожил выступление глава Башкирии Рустэм Хамитов.
К поздравлению жителей присоединился и глава уфимской администрации Ирек Ялалов. Глава города убежден, что сотрудничество на благо мира и взаимопонимания будет способствовать укреплению межконфессиональных и межнациональных отношений.
— Пусть светлый праздник Пасхи подарит любовь и радость, придаст силы в труде на благо родного края, — поздравил уфимцев Ирек Ялалов.
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