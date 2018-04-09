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Антикоррупционная «Прямая линия» по работе МЧС будет открыта 24 апреля
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Антикоррупционная «Прямая линия» по работе МЧС будет открыта 24 апреля 

Хот 2 часа назад
Фото: Хот
24 апреля 2018 года в Главном управлении по номеру 8 (3952) 785-904 будут
приниматься звонки от граждан по вопросам противодействия коррупции в  системе МЧС и пресечения противоправной деятельности сотрудников
ведомства.
Антикоррупционная
«прямая линия» будет действовать с 14.00 до 16.00 часов. Все  поступившие заявления подлежат регистрации, по каждому случаю будут
проведены проверки. При выявлении признаков состава преступления,
материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия
правового решения.
На  звонки отвечает начальник отдела кадровой воспитательной работы,
профессиональной подготовки и психологического обеспечения подполковник
внутренней службы Станислав Викторович Елисеев.
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