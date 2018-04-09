Антикоррупционная «Прямая линия» по работе МЧС будет открыта 24 апреля

24 апреля 2018 года в Главном управлении по номеру 8 (3952) 785-904 будут

приниматься звонки от граждан по вопросам противодействия коррупции в системе МЧС и пресечения противоправной деятельности сотрудников

ведомства.

Антикоррупционная

«прямая линия» будет действовать с 14.00 до 16.00 часов. Все поступившие заявления подлежат регистрации, по каждому случаю будут

проведены проверки. При выявлении признаков состава преступления,

материалы будут переданы в правоохранительные органы для принятия

правового решения.

На звонки отвечает начальник отдела кадровой воспитательной работы,

профессиональной подготовки и психологического обеспечения подполковник

внутренней службы Станислав Викторович Елисеев.