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Жители Красноярского края отмечают праздник Пасхи
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Жители Красноярского края отмечают праздник Пасхи 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В храмах Красноярского края прошли пасхальные богослужения.
В краевом центре главная служба прошла в ночь с 7 на 8 апреля соборе Рождества Христова на ул. Щорса. От храмов по городу курсировали бесплатные автобусы. Возле храма в центре города, на улице Сурикова, стояли сотни людей, чтобы попасть на службу в храм.
С утра на Пасху красноярцы поздравляют друг друга, дарят крашеные яйца, куличи и открытки.
Горожан поздравили мэр города Сергей Ерёмин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.
«Богословы говорят, что слово «радуйся» встречается в Евангелии ровно 365 раз, а значит, каждый день в течение года Господь посылает людям повод для радости. При этом Пасха Христова, вне сомнения, — самый радостный, самый долгожданный день в году для всех христиан», — говорится в сообщении на сайте мэрии.
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