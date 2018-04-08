Жители Красноярского края отмечают праздник Пасхи

В краевом центре главная служба прошла в ночь с 7 на 8 апреля соборе Рождества Христова на ул. Щорса. От храмов по городу курсировали бесплатные автобусы. Возле храма в центре города, на улице Сурикова, стояли сотни людей, чтобы попасть на службу в храм.

С утра на Пасху красноярцы поздравляют друг друга, дарят крашеные яйца, куличи и открытки.

Горожан поздравили мэр города Сергей Ерёмин и председатель Красноярского городского Совета депутатов Татьяна Казанова.

«Богословы говорят, что слово «радуйся» встречается в Евангелии ровно 365 раз, а значит, каждый день в течение года Господь посылает людям повод для радости. При этом Пасха Христова, вне сомнения, — самый радостный, самый долгожданный день в году для всех христиан», — говорится в сообщении на сайте мэрии.