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Фото: новосибирцы провели Пасхальную ночь в храме
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Фото: новосибирцы провели Пасхальную ночь в храме 

ngs.ru 13 минут назад
Фото: ngs.ru
В ночь на 8 апреля в храмах Новосибирска прошли пасхальные службы — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы.
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