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Более 25 тысяч жителей Дагестана остались без света
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Более 25 тысяч жителей Дагестана остались без света 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Отключение воздушной линии электропередачи в Дагестане оставило без света более 25 тысяч человек, передает телеканал «360».
Причины ЧП сейчас выясняются, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.
Уточняется, что авария произошла в ночь на 8 апреля. Мощность отключенных потребителей составляет 17 мегаватт.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов", — справка Минэнерго.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.
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