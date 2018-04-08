Более 25 тысяч жителей Дагестана остались без света 

Отключение воздушной линии электропередачи в Дагестане оставило без света более 25 тысяч человек, передает телеканал «360».
Причины ЧП сейчас выясняются, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минэнерго РФ.
Уточняется, что авария произошла в ночь на 8 апреля. Мощность отключенных потребителей составляет 17 мегаватт.
"Без электроснабжения остались бытовые потребители Тляратинского, Цунтинского и частично Шамильского районов", — справка Минэнерго.
В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы.